Tra le vigne i “supermercati” dei rifiuti

Ci sono zone che gli ambientalisti definiscono “supermercati dei rifiuti”, ai bordi di strade rurali e vigneti. Una sorta di etichetta ormai, visto che da anni sono meta di chi abbandona spazzatura di ogni genere, spesso automobilisti che non vivono a Selargius ma che la campagna la conoscono bene. E nonostante telecamere, controlli più serrati dei vigili urbani e dei barracelli, e le segnalazioni dei cittadini in Comune e nella sede della Polizia locale, la piaga delle discariche abusive resta.

La piaga

Un’emergenza senza fine. «Stiamo intensificando i controlli su tutto il territorio, in particolare nelle aree periferiche e nelle campagne dove purtroppo si continua a registrare l'abbandono di rifiuti», spiega l’assessore all’Ambiente Giuliano Palmieri. Monitoraggio in pattuglia, grazie alle fototrappole - una decina - che vengono posizionate nei punti più strategici. «Nell’ultimo periodo abbiamo fatto cento rilevazioni, e diverse indagini in corso», dice il comandante Marco Cantori. Oltre sessanta sanzioni, e altrettante circa le denunce per reato ambientale. «I controlli sono costanti, ma presidiare ogni zona di Selargius a tutte le ore è davvero impossibile», aggiunge Cantori. In arrivo ci sono anche venti nuovi agenti rurali selezionati e alle prese con i corsi di formazione per poi fare ingresso nella compagnia barracellare guidata dal capitano Stefano Angius.

I punti critici

La mappa dei siti presi di mira è da anni più o meno la stessa: Su Pezzu Mannu, la strada vicinale Sa Muxiurida, la bretella della Statale 554, il sottopasso della 387, i bordi della strada campestre di Santa Rosa, quelli della strada Ussana-Selargius, di via Torricelli. E ancora: Cuccuru Matta Masonis, nella strada vicinale San Giovanni, nella Sestu-Settimo, nelle piazzole di sosta di via della Scienza, e nella strada comunale Bia ‘e Mesu.Di recente la Giunta ha investito altri 70mila euro per le bonifiche, l’ennesimo stanziamento di risorse all’interno di un accordo quadro triennale già affidato a una società esterna.

Costi in più

Ma la spesa annuale sfiora i 150mila euro. «Voglio lanciare un appello alla responsabilità», aggiunge l’assessore Palmieri. «Ogni discarica abusiva ha un costo per bonificare, per caratterizzare i rifiuti, per ripristinare i luoghi. Ed è un costo che paghiamo tutti noi, ricade su tutti i cittadini selargini in bolletta. Abbandonare un materasso, un sacco di calcinacci o dei mobili in campagna non è una furbata, è un danno alla comunità. Ecco perché», conclude, «tenere pulita Selargius è un dovere di tutti».

Blitz dei carabinieri

Intanto, proprio in questi giorni, i carabinieri della Compagnia di Quartu, con il supporto del Noe, dei Cacciatori di Sardegna e dell’elicottero del Nucleo di Elmas, hanno individuato un terreno nella zona periferica di Selargius, dove una coppia gestiva illegalmente una discarica di rifiuti speciali, anche pericolosi, tra cui veicoli fuori uso, parti di ricambio e apparecchiature elettriche ed elettroniche. L’intera area è stata sottoposta a sequestro. I due sono stati denunciati anche per furto aggravato di energia elettrica, attuato tramite un allaccio abusivo alla rete pubblica.

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