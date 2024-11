Tra le strade di fango si fa largo la rabbia 

Muoversi per le strade di Su Tremini, sia a piedi che in auto, sta diventando ogni giorno più difficile. Manca l’asfalto e le buche sono sempre più numerose e soprattutto più profonde. Dopo le ultime piogge, poi, la situazione in questa frazione al di là della 554 è diventata disastrosa.

Disagi infiniti

«Ormai non riesce ad arrivare neanche l’ambulanza», denuncia Sergio Lai, un residente. «Quando qualcuno si sente male il mezzo di soccorso è costretto a rallentare e a fare lo slalom tra enormi buche. In questo modo si perde dal tempo prezioso per soccorrere la persona che sta male».

Lai racconta che lui stesso ha avuto bisogno di un’ambulanza quando ebbe un infarto qualche anno fa: «Per fortuna sono ancora qui a raccontarlo, ma sarebbe potuto andare diversamente. Ora che le strade sono ancora più dissestate, le ambulanze fanno molta fatica. Trasportare un paziente magari ferito o comunque in gravi condizioni, sballottato a causa delle buche che comunque non si possono evitare, non è certo il massimo».

Il nodo Puc

Perché possano iniziare i lavori di urbanizzazione (oltre alle strade, le criticità riguardano anche la scarsa illuminazione e le discariche abusive), occorre l'applicazione del capitolo relativo alla località contenuto nel Puc, il Piano urbanistico comunale approvato lo scorso anno ma è ancora in attesa del via libera da parte della Regione. Lai non è fiducioso: «Ci vorranno anni prima che questo succeda. Le promesse elettorali dell’attuale Giunta comunale cadranno nel vuoto».

Esasperazione

Giorgio Spano, anch’egli abitante di Su Tremini, insiste: «Qui ognuno spera sempre di non stare così male da aver bisogno di un’ambulanza, perché il tempo è oro e ovviamente non si può correre in strade piene di buche. Ogni volta che piove, poi, diventano dei veri e propri acquitrini e camminarci a piedi è impossibile, perché si rischia di scivolare nel fango. E comunque, anche quando le strade si asciugano, le buche diventano come vasche piene d’acqua che rimane per giorni e giorni. Non credo più alle promesse dei politici, perché non è mai cambiato niente e non credo che cambierà nel prossimo futuro».

La pensa così anche un'altra residente, Amelia Porcu: «Viviamo in un limbo da oltre trent’anni, aspettando che le promesse dei politici durante la campagna elettorale si avverino. Non solo qui non è cambiato mai nulla, è addirittura peggiorato. Veniamo considerati solo quando c'è da votare, dopodiché torniamo a essere cittadini di serie b».

E ora nella frazione si sta seriamente pensando di inviare al Comune una lettera-appello. L’ennesima.

