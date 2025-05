Tra le stelle del programma estivo arrivano anche i Matia Bazar 

Prende forma a Gonnesa “Colori d’estate 2025”, il programma di eventi estivi organizzato dal Comune.

Ai concerti di Gaia (20 agosto) e Giorgio Vanni (12 luglio), si aggiunge un altro evento: i Matia Bazar si esibiranno in piazza del Minatore il 17 agosto. «Il nostro obiettivo è accontentare tutte le fasce d’età – dice Domenico Usai, consigliere delegato agli Spettacoli – con proposte che possano incontrare i gusti di tutti. Stiamo definendo gli ultimi dettagli ma possiamo già dire che sono confermate le proposte culturali, come Liberevento, avremo anche l’esibizione della scuola di batteria Charlestone e le Balentes il 31 luglio a S'Olivariu». Gonnesa sarà inoltre una delle tappe di Artango, il festival dedicato alla musica classica. Nell’ambito dell’estate gonnesina dovrebbero essere confermate le serate al villaggio nuragico di Seruci con concerti, visite notturne ed aperitivi al tramonto. Faranno parte di “Colori d’estate” anche gli appuntamenti enogastronomici, tra cui la sagra del pane di Nuraxi Figus che celebra le origini contadine della frazione, la sagra dei ravioli, del pesce e del cinghiale. Un programma estivo variegato in cui, come sempre, sarà fondamentale la collaborazione e la sinergia con le associazioni locali.

