Tra le sale del Ghetto Cagliari riscopre l’arte di Drei e Guerrieri 

Un percorso che andò dal Gruppo 63 sino al Binomio Sperimentale P 

Una coppia nell’arte e nella vita, protagonisti di una stagione tra le più vivaci e feconde dell’arte italiana del Novecento. Lia Drei e Francesco Guerrieri, lei romana, lui calabrese, sono i protagonisti della mostra allestita al Ghetto di Cagliari fino al 9 dicembre, prima tappa di un progetto espositivo che in seguito approderà ai Musei Civici di Macerata. Curata da Maria Dolores Picciau (già assessora alla Cultura del Comune di Cagliari) e organizzata dalle associazioni Agorà e Interforma, la mostra rende omaggio a «due artisti tra i più lucidi della neoavanguardia italiana, legati da un duraturo sodalizio umano e creativo».

Lo stile

Entrambi, operanti per lo più a Roma, cominciano come figurativi, una modalità espressiva che lasciano presto, per approdare nei primi anni Sessanta alla pittura astratta e geometrica. Linee parallele, cerchi, triangoli e quadrati diventano il loro nuovo linguaggio. È il tempo in cui in Italia si afferma l’arte cinetica, una corrente artistica che si concentra sul movimento sia reale, sia suggerito dalle illusioni ottiche. L’obiettivo è coinvolgere attivamente lo spettatore, creando un rapporto dinamico tra l’opera e chi la osserva. Nel 1962 Drei e Guerrieri di allontanano dalla pittura figurativa per dedicarsi allo studio della Gestalt e delle teorie della percezione. La mostra ricostruisce l’evoluzione di questo percorso, fino alla graduale reintegrazione della figura negli anni successivi.

Gruppi

Dopo aver contribuito a fondare il Gruppo 63, un movimento artistico e letterario romano, lo abbandonarono per divergenze metodologiche e diedero vita al Binomio Sperimentale P che si ispira agli studi sulla percezione visiva della Gestalt, una scuola psicologica tedesca. È qui, osserva Picciau, «che la loro ricerca raggiunge la piena maturità: Guerrieri sperimenta “l’interno d’artista”, un quadro nel quadro, capace di superare il limite della cornice; mentre Drei, fra l’altro compositrice e cantautrice, rielabora motivi simbolisti, popolando le sue tele di figure immerse in atmosfere oniriche e liriche».

Le opere

La mostra cagliaritana – una selezione di venti opere, che a Macerata diventeranno oltre cinquanta – intende rievocare i forti legami che entrambi intrattennero con la Sardegna. Furono amici di Ermanno Leinardi, di Gaetano Casula, e collaborarono con Corrado Maltese, storico dell’arte e docente dell’Università di Cagliari, con il quale realizzarono laboratori di teorizzazione pittorica confluiti nel Quaderno 64, esposto in mostra.

«L’obiettivo», spiega la curatrice, «è restituire al pubblico la complessità del loro pensiero e ricordare un periodo straordinario della scena artistica sarda, quando Cagliari, grazie anche alla presenza di Maltese, fu pienamente inserita nelle sperimentazioni nazionali ed europee». Alcune opere di Drei e Guerrieri sono conservate nella Galleria Comunale di Arte Moderna a Cagliari.

La loro poetica, fondata sull’idea di una pittura intersoggettiva, capace di dialogare con lo spazio e con il pubblico, «è ancora oggi di sorprendente attualità».

