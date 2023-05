Tra le “Sabbie” di Gianni Caria  

Già ascoltati di nascosto i discorsi della madre con la psicologa, aggiunti ulteriori frammenti da mezze parole, da echi di telefonate fatte dietro alla porta del salotto, aveva già sentito che in lei c’era un problema che aveva a che fare con l’identità: ma di questo problema non conosceva i contorni.

Arrivata alle medie la solfa continuò, anche se fu più facile far fissare nelle menti dei compagni l’informazione esatta sulla sua origine. Quando le chiedevano, aveva ormai un moto di fastidio, come se la domanda fosse una violazione di un segreto intimo. Per questo teneva un profilo basso, stava ferma e piatta come la superficie dell’acqua calma dello stagno, impenetrabile allo sguardo.

Lu continuava a non capire, anche dopo essere stata scoperta a nascondersi nello sgabuzzino delle scope, a tirarsi e strapparsi i capelli. Anche dopo le chiacchiere con la psicologa, con cui stava bene perché la rassicurava, ma che non le diceva niente su questo fatto strano che lei era senza dubbio italiana, parlava anche con l’accento marcato del posto, con genitori italiani, eppure continuavano a scambiarla per cinese. Questa storia del Vietnam, poi, se la sentiva solo appiccicata in superficie, non le suscitava niente, né un pensiero né una specie di nostalgia. Non si faceva domande, perché aveva capito che tutto era normale; non aveva percepito eccezionalità nella sua storia, le mancava il senso di una storia alle spalle.

Per gentile concessione della casa editrice Il Maestrale pubblichiamo in anteprima un estratto del nuovo romanzo di Gianni Caria (scrittore e procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari) “Sabbie” da oggi nelle librerie e presentato al Salone di Torino.

Per gentile concessione della casa editrice Il Maestrale pubblichiamo in anteprima un estratto del nuovo romanzo di Gianni Caria (scrittore e procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari) “Sabbie” da oggi nelle librerie e presentato al Salone di Torino.

L’estratto

Lu continuava a non capire, anche dopo essere stata scoperta a nascondersi nello sgabuzzino delle scope, a tirarsi e strapparsi i capelli. Anche dopo le chiacchiere con la psicologa, con cui stava bene perché la rassicurava, ma che non le diceva niente su questo fatto strano che lei era senza dubbio italiana, parlava anche con l’accento marcato del posto, con genitori italiani, eppure continuavano a scambiarla per cinese. Questa storia del Vietnam, poi, se la sentiva solo appiccicata in superficie, non le suscitava niente, né un pensiero né una specie di nostalgia. Non si faceva domande, perché aveva capito che tutto era normale; non aveva percepito eccezionalità nella sua storia, le mancava il senso di una storia alle spalle.

Arrivata alle medie la solfa continuò, anche se fu più facile far fissare nelle menti dei compagni l’informazione esatta sulla sua origine. Quando le chiedevano, aveva ormai un moto di fastidio, come se la domanda fosse una violazione di un segreto intimo. Per questo teneva un profilo basso, stava ferma e piatta come la superficie dell’acqua calma dello stagno, impenetrabile allo sguardo.

Già ascoltati di nascosto i discorsi della madre con la psicologa, aggiunti ulteriori frammenti da mezze parole, da echi di telefonate fatte dietro alla porta del salotto, aveva già sentito che in lei c’era un problema che aveva a che fare con l’identità: ma di questo problema non conosceva i contorni.

La parola identità a un certo punto venne accostata a un’altra, che le riusciva ancora più oscura. Disagio, disse la professoressa di italiano alla madre durante i colloqui, un accenno in un discorso lungo come se non si fossero accorte che lei era proprio lì davanti a loro. Disagio, percepì poi più volte origliando qua e là. Identità e disagio, ecco l’abbinamento, la coppia di parole che esprimevano insieme causa e sintomo.

Lu continuava a non capire, perché le sembrava di stare bene. A quell’età ancora aveva voglia di giocare con Antonio, che era diventato cicciotto e compatto come una palla, difficilissimo da maneggiare quando accennavano a una lotta. Si rotolavano per terra per un paio di minuti, poi si fermavano ansimando. Lu lo guardava e cercava in lui qualcosa che li distinguesse o li assimilasse, ma la cosa durava poco perché si mettevano a ridere in simultanea e riprendevano a rotolarsi, fino a quando i genitori non esprimevano la loro riprovazione.

Anche con loro non c’erano problemi, erano moderatamente affettuosi, sicuramente presenti e con lei parlavano di tutto. Aveva libero accesso alla smisurata libreria, ai volumi accatastati insieme a riviste di vario genere, e il padre soprattutto la spingeva a leggere, aiutandola nella scelta. Non aveva una grande passione per la lettura e si annoiava facilmente, ma comunque là stava bene. Cos’era questa storia del disagio e dell’identità?

Capì qualcosa di più quando un giorno, poco prima delle vacanze natalizie, si trovò seduta nella sempre eterna postazione delle comunicazioni importanti, sul divano e con i piedi ormai ben poggiati a terra, i genitori nell e solite due poltroncine parallele. Il padre le mostrò una cartina del Vietnam, soffermandosi sulla zona di Saigon – come la chiamava lui – o Ho Chi Minh City, come era scritto. All’unisono, le dissero che avevano organizzato un viaggio in Vietnam per farle vedere dove era nata.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata