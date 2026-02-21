Tra le rovine rinasce la speranza 

C’è una terra di fatica e di stagioni, di raccolti attesi con pazienza, che chiede di essere vissuta ancora. Tra quelle case diroccate è tornata ad accendersi una luce: Martina e Matteo Deligia, fratelli, nati e cresciuti a Gairo Sant’Elena, l’estate scorsa hanno inaugurato il chiosco “Vecchio Borgo”, proprio nel cuore di Gairo Vecchio. Un gesto imprenditoriale di coraggio, ma soprattutto un atto d’amore verso le proprie radici. I nonni di Martina e Matteo vissero fra quelle vie e coltivarono il terreno in cui oggi sorge il chiosco: un tempo c’erano patate, verdure, mandorle e noci. Dare nuova vita a quella terra significa mantenere una promessa, custodire la memoria con le mani piene di futuro.

Passato e futuro

Così le rovine tornano a vivere. «Il legame con Gairo Vecchio è qualcosa che ci portiamo dentro da bambini – raccontano – , grazie alle storie dei nostri nonni e degli anziani del paese. Ci piaceva ascoltare come vivevano le loro giornate semplici ma felici, capire le loro abitudini. Il desiderio di far rinascere quei luoghi così belli arriva da lì». Martina si è diplomata all’alberghiero, Matteo ha studiato da geometra e oggi, insieme al chiosco, guida un’impresa edile. Per un momento l’idea di lasciare casa e cercare fortuna altrove si è fatta sentire, ma poi l’amore per la propria terra ha vinto, insieme al bisogno di fare qualcosa per lei. L’idea è partita da Matteo, che sin da ragazzino vedeva in Gairo Vecchio un potenziale inespresso, per la sua bellezza, per il flusso di visitatori, per ciò che rappresenta nella storia del paese oltre che per quella familiare. «Aprire un’attività in famiglia è sempre stato un mio sogno nel cassetto», confida anche Martina. Non è stato semplice: nessun finanziamento, investimenti affrontati interamente di tasca propria, il timore di rischiare tutto partendo da zero.

Le radici

All’inizio, le reazioni sono state divise: ammirazione e perplessità, entusiasmo e paura; il coraggio è arrivato dalla consapevolezza che, se i giovani non fanno il primo passo, le tradizioni si perdono lentamente e tutto muore. C’è stato un momento, per Matteo e Martina, che è valso più di ogni investimento: lo sguardo di nonna Maria Pia. È l’unica dei nonni ancora in vita, l’ultima custode diretta di quel mondo fatto di racconti, sacrifici e giornate semplici. Quando ha saputo dell’idea del chiosco, non ha avuto esitazioni. «Il giorno dell’inaugurazione è stato carico di emozione – ricorda Matteo -, spero che l’apertura del chiosco sia un punto di partenza per altre iniziative giovanili, che possa invogliare ad investire ancora in Gairo Vecchio. Io lo rifarei altre mille volte». Il “Vecchio Borgo” non è solo un punto di ristoro. È un segnale. Un invito a credere che anche un paese fantasma può tornare a essere luogo di incontro. Che la memoria non è solo nostalgia, ma seme. A volte bastano due fratelli, un sogno condiviso e il coraggio di restare.

