VaiOnline
La storia.
22 febbraio 2026 alle 00:57

Tra le rovine rinasce la speranza 

Un chiosco tra i ruderi di Gairo Vecchio, la scommessa di due fratelli 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

C’è una terra di fatica e di stagioni, di raccolti attesi con pazienza, che chiede di essere vissuta ancora. Tra quelle case diroccate è tornata ad accendersi una luce: Martina e Matteo Deligia, fratelli, nati e cresciuti a Gairo Sant’Elena, l’estate scorsa hanno inaugurato il chiosco “Vecchio Borgo”, proprio nel cuore di Gairo Vecchio. Un gesto imprenditoriale di coraggio, ma soprattutto un atto d’amore verso le proprie radici. I nonni di Martina e Matteo vissero fra quelle vie e coltivarono il terreno in cui oggi sorge il chiosco: un tempo c’erano patate, verdure, mandorle e noci. Dare nuova vita a quella terra significa mantenere una promessa, custodire la memoria con le mani piene di futuro.

Passato e futuro

Così le rovine tornano a vivere. «Il legame con Gairo Vecchio è qualcosa che ci portiamo dentro da bambini – raccontano – , grazie alle storie dei nostri nonni e degli anziani del paese. Ci piaceva ascoltare come vivevano le loro giornate semplici ma felici, capire le loro abitudini. Il desiderio di far rinascere quei luoghi così belli arriva da lì». Martina si è diplomata all’alberghiero, Matteo ha studiato da geometra e oggi, insieme al chiosco, guida un’impresa edile. Per un momento l’idea di lasciare casa e cercare fortuna altrove si è fatta sentire, ma poi l’amore per la propria terra ha vinto, insieme al bisogno di fare qualcosa per lei. L’idea è partita da Matteo, che sin da ragazzino vedeva in Gairo Vecchio un potenziale inespresso, per la sua bellezza, per il flusso di visitatori, per ciò che rappresenta nella storia del paese oltre che per quella familiare. «Aprire un’attività in famiglia è sempre stato un mio sogno nel cassetto», confida anche Martina. Non è stato semplice: nessun finanziamento, investimenti affrontati interamente di tasca propria, il timore di rischiare tutto partendo da zero.

Le radici

All’inizio, le reazioni sono state divise: ammirazione e perplessità, entusiasmo e paura; il coraggio è arrivato dalla consapevolezza che, se i giovani non fanno il primo passo, le tradizioni si perdono lentamente e tutto muore. C’è stato un momento, per Matteo e Martina, che è valso più di ogni investimento: lo sguardo di nonna Maria Pia. È l’unica dei nonni ancora in vita, l’ultima custode diretta di quel mondo fatto di racconti, sacrifici e giornate semplici. Quando ha saputo dell’idea del chiosco, non ha avuto esitazioni. «Il giorno dell’inaugurazione è stato carico di emozione – ricorda Matteo -, spero che l’apertura del chiosco sia un punto di partenza per altre iniziative giovanili, che possa invogliare ad investire ancora in Gairo Vecchio. Io lo rifarei altre mille volte». Il “Vecchio Borgo” non è solo un punto di ristoro. È un segnale. Un invito a credere che anche un paese fantasma può tornare a essere luogo di incontro. Che la memoria non è solo nostalgia, ma seme. A volte bastano due fratelli, un sogno condiviso e il coraggio di restare.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, è un buon punto

Con la Lazio prova di carattere dei rossoblù: finisce 0-0 
l nello sport
Il caso

Fondazione Mont’e Prama, al centro dell’inchiesta  presunte transazioni opache

Nel corso delle perquisizioni la Finanza ha sequestrato anche anfore antiche 
Francesco Pinna
Cronaca

«A Orani si è fatto buio, ma non rassegniamoci»

Il parroco: evento terribile e inatteso, ha oscurato la vita della comunità 
Marilena Orunesu
Convocate due commissioni consiliari in seduta congiunta. Solinas (Pd): «Difficile venga accolta per intero»

La Pratobello slitta ancora

Comandini: «I comitati saranno auditi il 4 marzo» 
Lorenzo Piras
Oggi scadono i dirigenti supplenti, ma per il commissariamento del Governo serve un mese. I sindacati: no a una sanità bloccata

Asl senza manager,  soluzione vicina ma solo per Olbia

A metà settimana la nomina del dg Cagliari, trattative ancora in alto mare 
Roberto Murgia
Il fenomeno

La corsa sociale conquista Cagliari

In sei mesi 600 iscritti al “Suncity run club” che ogni domenica invade il Poetto 
Alessandra Ragas
Viabilità

«Sulla Statale 195 un’estate da incubo»

Sindaci e operatori turistici: «Incognita cantieri, è emergenza»  
Piera Serusi
Verso il voto

«Il Governo va avanti anche se vince il no»

Il messaggio di Nordio e Piantedosi alle opposizioni in vista del referendum  