Tra le pagine (a Mamoiada) si va dal fantasy al giallo 

Prende il via martedì prossimo,17 settembre, la prima edizione di “Trame letterarie – viaggio tra le pagine a Mamoiada”, un nuovo festival (che animerà l’accogliente centro nel periodo autunnale) fortemente voluto dall’amministrazione comunale tramite la figura dell’assessore alla Cultura Pino Ladu in collaborazione con i servizi bibliotecari del paese e concretizzato grazie all’esperienza sul campo del Club di Jane Austen Sardegna.

Ciascuna tappa del festival è studiata per valorizzare un aspetto del paese: archeologico, sociale, linguistico, culturale e imprenditoriale. Non mancherà il gusto: parteciperà attivamente al progetto anche l’associazione Mamojà, che arricchirà ciascuna iniziativa con degustazioni di vino lavorato e prodotto a Mamoiada. «Uno degli obiettivi cardine di questa amministrazione – afferma Pino Ladu, assessore alla Cultura di Mamoiada – è quello di promuovere ogni forma di aggregazione sociale legata alla cultura e in particolare alla lettura, valorizzando la ricchezza di tale attività e il potenziale di condivisione che porta con sé».

Ma vediamo il programma, si parte martedì 17, alle 18.30, al Centro sociale di via Vittorio Emanuele con Piergiorgio Pulixi che presenta “Per un’ora d’amore”, Rizzoli, con la giornalista Simonetta Selloni. Giovedì 26 Daniele Mocci incontra gli studenti e le studentesse delle scuole di Mamoiada.

L’incontro è riservato agli alunni degli istituti. Mercoledì 9 ottobre, alle 18.30, alla Biblioteca Comunale, Laura Mele presenta “Chent’annos”, La Zattera, con Paolo Montaldo. Venerdì 18, alle 18.30, alla Domus de janas S’Eradadu, Melania Muscas presenta “Sherden, la profezia dello straniero”, Giunti, con la direttrice artistica del festival Giuditta Sireus.

Sabato 26 ottobre, alle 18.30, si torna alla Biblioteca con Simone Tempia che presenta “Il Giardino del Tempo”, Rizzoli Lizard, accompagnato dal libraio Emiliano Longobardi. Sempre in Biblioteca, domenica 10 novembre, Giuseppe Corongiu presenta “S’intelligèntzia de Elias”, Janus Editore, in compagnia di Maria Antonietta Piga.

RIPRODUZIONE RISERVATA