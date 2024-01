Tra le nuvole con la poesia di Lina Nieddu 

Ha scoperto la passione per la poesia in limba scoperta un paio di anni fa. Lina Nieddu, pensionata, originaria di Silanus, sposata a Macomer, ha ultimato un libro, "Che Tronu in Sa Nue", una raccolta di rime baciate, alternate e incrociate, legate alla vita di tutti giorni. Si tratta di una settantina di composizioni, con versi divisi in tre momenti. Il primo è "Amentos", i ricordi del paese d'origine dell'autrice.

Il secondo momento è "Anneos", che descrive la più dolorosa attualità, la guerra e i femminicidi. Il terzo momento è "Isperas e Galanias", con versi ispirati alla natura, all'ambiente e agli auguri per il nuovo anno. Il libro è stato presentato a Silanus, davanti a centinaia di persone, nell'auditorium accanto a Sa domo de sa poesia cantada. Lina Nieddu partecipa già ai concorsi e premi di poesia, ottenendo lusinghieri risultati. Il libro sarà presto presentato a Macomer. (f. o.)

