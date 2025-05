«Tra le novità future le videochiamate per consulti a distanza» 

«La mia missione è quella di portare idee per migliorare il servizio dell’Areus. Sul fronte sanitario, una novità potrebbe essere quella di una centrale operativa del 118 integrata con la tele medicina: l’operatore medico, se il paziente sarà disponibile, potrà effettuare una videochiamata per un consulto medico a distanza. La sperimentazione potrebbe partite in tempi rapidi». Parole di Angelo Maria Serusi, nuovo commissario dell’Areus. In carica da nemmeno un mese, conosce bene l’azienda avendo avuto un ruolo fondamentale nel suo avvio, nel 2017.

Ieri la prima visita alla centrale operativa del 118 di Cagliari per dialogare con il personale. «La comunicazione interna ed esterna», evidenzia Serusi, «sono fondamentali per far conoscere l’attività svolta da Areus e per migliorare il servizio di assistenza, dialogando con le Asl e gli ospedali. Il mio impegno in questa direzione sarà massimo». Tra gli altri obiettivi, la creazione «di una centrale operativa per i trasporti e trasferimenti programmati tra ospedali» e il potenziamento del servizio Nea con il numero “116117”, attivo sperimentalmente nell’Sulcis Iglesiente e in Ogliastra, per entrare in contatto con un operatore formato che possa fornire assistenza diretta o attraverso un trasferimento di chiamata al servizio competente. (m. v.)

