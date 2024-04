«Tra le migliori partite di questa stagione» 

Già salvo prima di giocare ieri a Marassi, il Genoa ha comunque schiacciato il Cagliari e raggiunto in scioltezza quota 42 punti. Il suo condottiero Alberto Gilardino - artefice dello splendido risultato del Grifone, neopromosso come l’undici di Ranieri - non può che essere soddisfatto. «Credo sia stato uno dei migliori Genoa della stagione», ha detto il campione del mondo 2006, «qui lavoro bene, ins ettimana ci vedremo e mi auguro ci siano i presupposti per andare avanti». Il tecnico alla viglia aveva ricordato ai suoi giocatori «quanti sacrifici abbiamo fatto per arrivare a 39 punti e come li abbiamo fatti, ma sappiamo che incontreremo una squadra viva e mentalmente molto forte come ha dimostrato con la vittoria sull’Atalanta e il pareggio con l’Inter». Ma ieri la squadra si è mostrata superiore al Cagliari in tutte le zone del campo. «I ragazzi sono stati bravi, ottimo atteggiamento e palleggio», ha confermato Gilardino, «abbiamo messo personalità e aggressività. Thorsby non giocava da tempo e ha fatto una partita incredibile. Badelj strepitoso, tutta la squadra è stata eccellente. Sono felice».

Sul tecnico c’è l’interesse di vari club anche di fascia alta e la conferma non è scontata. Ma «il merito di questa bella stagione è totalmente attribuibile a lui e alla squadra», il commento del presidente Alberto Zangrillo, «voglio bene a Gilardino, bisogna sentire la sua volontà. La squadra ha giocato con e per lui, ha saputo creare un grande gruppo. Sarebbe doloroso perderlo, credo ci siano tutte le condizioni per programmare con lui».

