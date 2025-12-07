Tra Lazio e Bologna pari in due minuti 

Lazio 1
Bologna 1
Lazio (4-3-3) : Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares (1' st Lazzari); Guendouzi, Cataldi (30' st Dele-Dashiru), Basic (35' st Patric); Isaksen (1' st Cancellieri), Castellanos (14' st Noslin), Zaccagni. In panchina Furlanetto, Mandas, Provstgaard, Vecino, Belahyane, Dia, Pedro). Allenatore Sarri.
Bologna (4-2-3-1) : Ravaglia; Zortea, Heggem, Casale (39' pt De Silvestri), Miranda; Moro (19' st Ferguson), Pobega; Orsolini (19' st Bernardeschi), Odgaard, Cambiaghi (20' st Rowe); Castro (39' st Dallinga). In panchina Pessina, Franceschelli, Holm, Lykogiannis, Lucumì, Sulemana, Fabbian, Immobile, Dominguez). Allenatore Italiano.
Arbitro : Fabbri di Ravenna.
Reti : nel pt 38' Isaksen, 40' Odgaard.
Note : recupero 3' e 5', angoli 7-2 per la Lazio; espulso al 33' st Gila per proteste; ammoniti Tavares, Moro, Cambiaghi, Lazzari, Gila e Miranda per gioco falloso.
Roma. Botta e risposta in poco meno di un minuto: questa la sintesi di Lazio-Bologna.
