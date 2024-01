Tra la gioia del jazz e la lotta dell’uomo: Paul Taylor, signori! 

Sbarca nell'Isola la Paul Taylor Dance Company, fondata dal celebre coreografo statunitense, tra i pionieri della modern dance americana, con uno spettacolo affascinante in cartellone – in prima regionale – oggi alle 21 al Teatro Comunale di Sassari, domani alle 20.30 e dopodomani alle 19 al Teatro Massimo di Cagliari con due creazioni firmate da Paul Taylor, “Airs”, su musica di Georg Friedrich Händel e “Promethean Fire” sulle note di Johann Sebastian Bach accanto a “Somewhere in the Middle” di Amy Hall Garner, che racconta la gioia di danzare a tempo di jazz.

“Airs” è una storica coreografia del 1978 costruita sulle partiture dei Concerti Grossi e sulle arie d'opera tratte da “Alcina”, “Ariodante”, “Berenice” e dall'oratorio “Salomon”, in cui il fascino del melodramma si sposa all'energia e all'eleganza delle geometrie di corpi in movimento, in un immaginifico inno all'amore, con una perfetta armonia tra danza e musica. “Promethean Fire”, una creazione del 2002, all'indomani del crollo delle Torri Gemelle, esprime «la lotta dello spirito umano, che sopporta e resiste di fronte alle avversità». E “Somewhere in the Middle” di Amy Hall Garner, con musiche di Count Basie, Sarah Vaughan, Duke Ellington, Wynton Marsalis e Bill Evans rende omaggio alle icone della storia del jazz.

