Tra la folla anche una reduce della rivolta di Pratobello: «Ora è tempo di farsi sentire»  

Il rosso e l’azzurro iniziano già dalla mattina presto a colorare piazzale Trento. Tra le mani dei sardi e sarde arrivate da tutta l’Isola per manifestare contro la manovra finanziaria del Governo Meloni e la precettazione di Salvini, sventolano all’urlo di “Ora basta” le bandiere della Cgil e della Uil. Mentre dai megafoni risuona la musica dei Modena City Ramblers, il leader della Cgil, Maurizio Landini, si concede selfie con i manifestanti.

La folla

Sono circa seimila i partecipanti al corteo partito da viale Trento, che con fischietti, palloncini, striscioni hanno attraversato viale Trieste, via Roma e via Maddalena, per arrivare poi in piazza del Carmine, dove sul palco si sono alternati gli interventi dei vertici territoriali e di settore delle due organizzazioni sindacali. In tanti e in tante hanno sulla guancia una striscia rossa, uno dei simboli contro la violenza sulle donne. «La truffa più grande della nostra vita è pagare le tasse sui soldi che guadagni, sulle cose che acquisti e sulle cose che possiedi per questo noi protestiamo», si legge in un cartello colorato posizionato affianco a due fantocci che rappresentano Giorgia Meloni e Matteo Salvini con in mano uno striscione che recita: «Cari politici i manichini non votano e non parlano, mentre i pensionati parlano e vanno a votare, perché sono la forza e il potere di chi deve stare al governo». In piazza ci sono pensionati, lavoratori e lavoratrici dipendenti, disoccupati e disoccupate, stagionali, tante donne e diversi studenti universitari.

Le accuse

In piazza del Carmine, sotto la statua della Madonna, Salvatore Mameli, 77 anni, tiene in mano i palloncini rossoblù: «Sono venuto da Seulo per difendere la mia pensione e per ricordare a tutti che in paese noi siamo senza medico, ci stanno negando tutti i diritti». Dall’altro lato della statua, Anna Noli, 81 anni, cappellino rosso, è arrivata da Orgosolo per solidarietà nei confronti dei più giovani. «Sono una pensionata agricola, sono qui per dare voce a tutte le categorie, non solo per noi, ma soprattutto per i nostri figli, nipoti e pronipoti. Ora le manifestazioni sono cosa rara, prima ci facevamo sentire e ci impegnavamo di più», racconta l’anziana, ricordando il giugno del 1969, quando insieme ai suoi compaesani partecipò alla rivolta nonviolenta antimilitarista di Pratobello. Gianni Manca, invece, è un insegnante e arriva da Nuoro: «Non possiamo continuare a stare in un limbo dove non ci prendiamo responsabilità. C’è la necessità di farsi sentire, perché il mondo della scuola in Sardegna è davvero in sofferenza». Sara Massa, 61 anni è prossima alla pensione, ma il futuro la spaventa. «A gennaio finirò con 41 anni e 10 mesi, ma avrò una pensione misera. Lavoro in una mensa universitaria, ho iniziato negli anni Ottanta con un full time, ma ora termino con un part time. Per fortuna che c’è ancora mio marito e abbiamo la casa di proprietà, chissà altrimenti come sarebbe andata». In piazza anche Marianna Medda, 24 anni, rivendica il diritto all'indipendenza economica: «Sono stanca di disperarmi quando penso al mio futuro in Italia, il mio sogno è crearmi una famiglia. Non ho bisogno di grandi stipendi, mi basta non dover dipendere da un uomo o dalla mia famiglia».

