Tra Juventus e Napoli noia e poco ritmo 

Juventus 0

Napoli 0

Juventus (4-2-3-1) : Di Gregorio, Savona, Kalulu, Bremer, Cambiaso, Locatelli, McKennie (35’ st Thuram), Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz, Vlahovic (1’ st Weah). Allenatore Thiago Motta.

Napoli (4-3-2-1) : Meret (36’ pt Caprile), Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera, Anguissa, Lobotka (42’ st Gilmour), McTominay, Politano (27’ st Folorunsho), Kvaratskhelia (27’ st Neres), Lukaku (27’ st Simeone). Allenatore Conte.

Arbitro : Doveri di Roma.

Note : ammoniti McKennie per gioco falloso, dalla panchina Thiago Motta per proteste; angoli 4-3 per la Juve; spettatori 40.295.

Torino. Niente spettacolo allo Stadium, il big-match tra Juve e Napoli si chiude con uno spento 0-0. È il terzo risultato identico di fila per i bianconeri, che dopo il tris di Champions contro il Psv tornano a non segnare neanche un gol (ma anche a non subirne) e l’astinenza in campionato sale a 270 minuti. Per gli azzurri è il primo pareggio stagionale: gli ospiti impegnano Di Gregorio in un paio di occasioni ma non trovano il guizzo per la quarta vittoria consecutiva. Fa rumore la sostituzione di Vlahovic già al 45’, di fatto una bocciatura per l’attaccante bianconero.

La partita comincia già nel pre-partita, con l’ovazione dello Stadium per la presenza dell’ex portiere Szczesny. «Vi ringrazio per i sette anni di amore che mi avete dimostrato, questa è casa mia e voi siete la mia famiglia» le parole dell'ex portiere, premiato dal presidente Ferrero con una targa e una maglietta speciale. Poi, dopo il minuto di silenzio per Totò Schillaci rovinato da qualche schiamazzo proveniente dal settore ospiti, la sfida comincia. Gatti recupera ma va in panchina, Danilo resta ancora fuori e con Bremer, capitano di giornata, giocano Kalulu e il giovane Savona (a destra). Conte, fischiato dai suoi ex tifosi, passa alla difesa a quattro e piazza Politano-Kvaratskhelia alle spalle di Lukaku.

Vlahovic è braccato da Rrahmani e da Buongiorno. Le squadre si rispettano e giocano sulla difensiva, i portieri non devono compiere interventi. Al 36’ Meret ha un problema muscolare e al suo posto entra Caprile. Olivera salva su un cross tagliato, Di Gregorio respinge con qualche incertezza il destro dalla distanza di McTominay e poi ha un ottimo riflesso sulla punizione di Politano nel recupero. All’intervallo lo Stadium saluta Tacconi, tornato a vedere la sua Juve dopo aver superato un aneurisma e un’emorragia cerebrale, e per la ripresa Thiago Motta sostituisce uno spento Vlahovic con Weah.

La prima occasione è per il Napoli: Politano rientra sul sinistro e non trova la porta. I bianconeri alzano la pressione ma Koopmeiners non inquadra lo specchio. Conte al 72’ inserisce Neres, Folorunsho e Simeone per Kvaratskhelia, Politano e Lukaku. La sfida resta bloccata, anche nei 4’ di recupero non succede nulla. Al termine Conte fa un giro di campo (evitando la curva Sud) per applaudire i suoi ex tifosi e questa volta riceve il calore del popolo bianconero. La Juve è solida in difesa ma per la terza gara di fila non segna: per Motta il bicchiere è pieno a metà.

