Tra Italia-Francia c’è la finale in palio 

Roma. Gli Europei maschili si spostano sotto il “cupolone” laico di Roma, quello del PalaEur che da oggi ospita la Final 4. La prima semifinale è in programma alle 18 ed è Polonia-Slovenia, la seconda, alle 21.15 vedrà in campo Italia (padrona di casa e campionessa in carica) e Francia (oro a Tokyo 2020). Dopo Roberto Piazza (ct dell’Olanda), ancora un italiano sulla panchina avversaria, Andrea Giani. Diretta Rai e Sky Sport.

«Con l’Olanda è stata una di quelle partite dove tiri fuori non solo l'aspetto tecnico e questo è stato bello. I miei ragazzi sono stati dei guerrieri», ha voluto sottolineare Fefè De Giorgi, ct azzurro che sui transalpini dice: «Sono molto tecnici. Non hanno punti deboli particolari, bisogna stare lì e avere la predisposizione alle azioni lunghe e sofferte perché ci saranno. Loro sanno giocarle e le cercheranno».

