tra Inter e napoli chi alza il trofeo? 

Riad. Il primo trofeo della stagione sarà sollevato stasera (fischio d’inizio alle 20, diretta Canale 5) allo stadio Al-Awwal Park di Riad. Resta da vedere se a farlo sarà per lottava volta l’Inter (come un anno fa) o per la terza il Napoli. L’allenatore nerazzurro non bada ai primati: «Ci tengo, ma più per l'Inter che per Simone Inzaghi. Sarebbe bello vincere la mia quinta Supercoppa, però come ho detto prima ho fatto i complimenti ai ragazzi: dal 13 luglio, quando hanno cominciato a lavorare antepongono l'Inter alle gioie personali. Questo è il segreto». Poi ha aggiunto: «Sarebbe la terza consecutiva e penso che sia riuscito una volta sola al Milan nella storia del calcio italiano. Allo stesso tempo, sappiamo che non sarà semplice: ci vorrà una grande gara».

Dall’altra parte forse il Napoli ne ha anche più bisogno: «Per la squadra è importante, sono ragazzi bravi e giovani che hanno vinto lo scudetto, sanno che non è facile giocare questa Supercoppa e hanno l'ambizione di vincere il trofeo», ha detto Walter Mazzarri. «Contro l'Inter in campionato il Napoli ha avuto possesso palla superiore ma poi ha perso 3-0 per il contropiede dei nerazzurri. Ce la giochiamo con la mentalità alla pari senza sottovalutare niente».

RIPRODUZIONE RISERVATA