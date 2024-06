Tra Inter e Lautaro manca solo la firma 

Se Ibrahimovic annuncia la conferma di Leao, Hernandez e Maignan (ne diamo conto nell’articolo sottostante) e frena su Zirkzee (è in cima alla lista delle preferenze del Milan ma l’agente chiede 15 milioni per la mediazione), in casa Inter si lavora al rinnovo per il capitano Lautaro Martinez. In di quello del tecnico Simone Inzaghi, il prolungamento del contratto per l’attaccante pare essere in dirittura di arrivo: l’argentino dovrebbe firmare prima di partire per l’imminente Copa America e restare in nerazzurro sino al 2029. Intanto i campioni d’Italia proseguono la trattativa con il Genoa per acquistare il portiere Josep Martinez, da affiancare a Sommer.

Rossoblù

Il Bologna ieri ha presentato il suo nuovo tecnico, Vincenzo Italiano, che prende il posto di Thiago Motta passato alla Juventus, e l’amministratore delegato Claudio Fenucci durante la conferenza stampa ha confermato l’intenzione di lasciare intatto il gruppo a partire dal difensore Riccardo Calafiori, sul quale è forte l’interesse degli stessi bianconeri guidati dal suo ex tecnico brasiliano, Viceversa, il club felsineo non sembra intenzionato a prolungare il contratto di Lykogiannis, in scadenza il 30 giugno.

Bianconeri

In casa Juve, presentato l’allenatore, si lavora con il Manchester United per portare a Torino l’esterno Mason Greenwood, reduce da un’ottima stagione in prestito al Getafe. Le possibili uscite di Federico Chiesa (che non rientrerebbe nei piani tattici di Thiago Motta e interessa alla Roma) e del giovane fantasista Matias Soulé (questa stagione in prestito al Frosinone e autore di 11 reti in Serie A) potrebbero portare nelle sue casse i soldi necessari al suo acquisto.

Da Bergamo

Intanto l’Atalanta ha raggiunto l’accordo col Milan per comprare a titolo definitivo Charles De Ketelaere, grande protagonista della meravigliosa stagione dei bergamaschi culminata con la qualificazione alla prossima Champions e, soprattutto, con la conquista dell’Europa League. L’intesa è stata raggiunta su una cifra di circa 22 milioni di euro.

Da Roma

La Lazio targata Marco Baroni insegue l’olandese Tijjani Noslin, protagonista della salvezza del Verona, che a sua volta ha annunciato Paolo Zanetti come nuovo allenatore fino al 30 giugno 2025 con un’opzione per il secondo anno. Restando in tema allenatori, il Marsiglia è in trattative avanzate con Roberto De Zerbi: l’ex tecnico del Brighton pare molto interessato all’offerta. Allo stesso tempo però il club francese sta portando avanti le trattative col tecnico portoghese Sergio Conceiçao. Intanto dato le dimissioni dal Borussia Dortmund l’allenatore Edin Terzic, capace di condurre i gialloneri tedeschi sino alla recente finale di Champions persa contro il Real Madrid. Al momento il club non sarebbe a caccia di un sostituto avendo deciso di puntare sul vice, Nuri Sahin.

