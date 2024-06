Tra Inter e Inzaghi accordo più vicino 

Dopo l’accordo con Lautaro, tocca al tecnico Inzaghi. In casa Inter si lavora per il futuro, che ruoterà anche attorno al cagliaritano Nicolò Barella protagonista di una gran partita con l’Italia contro l’Albania all’Europeo. Per il presidente Giuseppe Marotta l’attaccante «virtualmente ha già firmato, è impegnato con la sua Nazionale ed è questione solo di qualche giorno. Non ci sono problemi. Consideriamo già acquisito il rinnovo. Inzaghi è molto giovane e quest’anno ha fatto un salto in avanti notevole, sono molto contento e ottimista. La speranza è che possa rimanere con noi per tanti anni». Il Mondiale per Club del 2025 sarà «una vetrina importante ma anche un sovraccarico dei calendari, che andrebbero rivisti. E la Serie A va ridotta a 18 squadre». Per lo stadio «abbiamo individuato Rozzano, poi c’è la proposta di riqualificare San Siro».

