Tra il Tc Cagliari e l’A1 c’è solo Genova 

Saranno Tc Cagliari A e Tc Genova a giocarsi la promozione nella Serie A1 di tennis femminile a squadre. Le ragazze di capitan Martin Vassallo Arguello, seconde nel girone 2 dopo la regular season, hanno battuto 3-0 il Tennis Beinasco (terzo nel girone 1) e hanno strappato così il pass per la doppia finale contro le liguri (domenica 3 a Monte Urpinu, sette giorni dopo a Genova), che hanno vinto il girone 1 e hanno potuto osservare una domenica di riposo.

In casa

Sul rosso cagliaritano le padrone di casa hanno lasciato un set alle avversarie, che si sono dovute piegare in meno di cinque ore di gioco. Il primo punto per il Tc Cagliari è arrivato grazie a Nuria Brancaccio, arrivata nell’Isola proveniente da Valencia dove aveva giocato e perso il primo turno del 100mila dollari sia in singolare sia in doppio. La campana, numero 207 della classifica mondiale, ha superato in due set, 6-3, 7-5, Anastasiya Grymalska, l’italo-ucraina ex 213 Wta. Il 2-0 cagliaritano l’ha firmato Alessandra Mazzola (694), che ha superato 4-6, 6-2, 6-1 in rimonta Michele Alexandra Zmau (ex 492) in oltre due ore di gioco. Il punto decisivo l’ha firmato Barbara Dessolis (1080), che ha regolato agevolmente 6-1, 6-2 Maria Canavese nella sfida tra giocatrici dei due vivai. A quel punto non si è disputato il doppio, che non avrebbe inciso sul verdetto finale.

Il capitano

«Siamo molto contenti, perché con la squadra A ci eravamo dati due obiettivi: arrivare al playoff finale e avere la chance di lottare per salire in A1, poi utilizzare questo campionato per dare un buon esempio ai nostri vivai e dare movimento al circolo con giocatrici di alto livello», dichiara il capitano Martin Vassallo Arguello: «Sabato ci sono stati gli allenamenti delle giocatrici della prima squadra con i nostri vivai, una condivisione molto importante per la loro crescita. Domenica si è vissuto un bellissimo movimento al circolo, visto che con la Serie A si sono giocate le partite del Campionato invernale dove anche i ragazzi più giovani, prima e dopo i loro match, sono rimasti a guardare le partite della A. È stata una grande esperienza di crescita per tutti. Siamo felici di aver centrato questi obiettivi e di aver costruito una cultura sportiva, con principi e valori che ci rappresentano. Siamo contenti delle esperienze che le squadre di A2 hanno fatto rappresentando il Tc Cagliari», chiosa con soddisfazione il capitano non giocatore rossoblù.



