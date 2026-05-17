tra il ripescaggio e i tanti debiti l’olbia cerca soci 

Olbia. Il futuro dell’Olbia, fresca di retrocessione in Eccellenza, potrebbe decidersi entro giugno. Dopo aver svelato l’intenzione di presentare la domanda di ripescaggio in Serie D, il direttore tecnico Ninni Corda assicura che nell’arco di 15 giorni la situazione societaria sarà più chiara.

Della Prosoccer, che a gennaio per acquisire il club ha versato alla SwissPro un acconto di 50mila euro sui 700mila pattuiti, con pagamento in sei rate più l’accollo dei debiti (stimati tra i 2 e i 4 milioni di euro), si sa solo che la legale rappresentante è Flavia Fiore. L’ingresso di nuovi investitori e capitali, che per Corda dovrebbe avvenire nelle prossime settimane, permetterà alla Prosoccer di strutturarsi con nuove figure e all’Olbia di pagare gli stipendi arretrati ai giocatori e qualche debito, secondo il piano di risanamento già annunciato.

Entro il 30 giugno, inoltre, c’è da saldare la rata da 125mila euro alla SwissPro: se la Prosoccer non dovesse onorarla, gli svizzeri potranno esigere tutta la somma ancora dovuta in 15 giorni trascorsi i quali, in caso di mancato pagamento, l’Olbia tornerebbe a Guido Surace e soci. Intanto se Roberto Felleca si è detto disponibile a dare una mano solo in D, Roberto Sulas non farebbe più parte delle opzioni per il deterioramento (pare) dei rapporti con Corda.

Di certo c’è che il dirigente nuorese è determinato a salvare l’Olbia. L’ex allenatore di Tempio, Como e Foggia non ha preso bene la retrocessione ai playout di quest’anno, così come non aveva preso bene quella diretta dalla Serie C alla D risalente alla sua prima esperienza all’Olbia come consulente di SwissPro nel 2024. L’interruzione qualche mese dopo della collaborazione con gli svizzeri ha impedito a Corda di riportare i bianchi tra i professionisti: una ragione in più per provare a riportarli in D ora, anche se senza settore giovanile ottenere il ripescaggio è molto difficile.

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