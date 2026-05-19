Tra il Napoli e Conte siamo ai titoli di coda 

Manca solo l'ufficialità, ma domenica sera contro l'Udinese sarà l'ultima volta di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Sarà quella l'occasione per il tecnico del quarto scudetto azzurro per salutare il pubblico partenopeo dopo due anni molto intensi, caratterizzati da grandi soddisfazioni e qualche delusione. Un addio anticipato da un prologo andato in scena lunedì pomeriggio quando il tecnico salentino si è recato a Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, per incontrare il sindaco della città, Gaetano Manfredi, in quello che - al di là di quello che trapela - è un saluto che sa tanto di commiato. Un incontro definito affettuoso con il tecnico azzurro che si è sperticato in lodi per la città assicurando di volerla portare nel cuore.

Nel corso del colloquio non si è parlato di calcio e delle prospettive del tecnico, ma del forte legame che Conte ha instaurato con Napoli e con i napoletani. Con il mister pronto a riconoscere al primo cittadino quanto la città sia cambiata in questi anni e a ribadire il suo amore per Napoli, per la sua gente e le sue bellezze. Un affetto ricambiato da Manfredi per il quale Conte sarà sempre il benvenuto in città. Fin qui il saluto alle istituzioni. Domenica al Maradona quello al grande pubblico nel match con l'Udinese. Per gli azzurri in palio un secondo posto da suggellare dopo che la qualificazione Champions è già stata messa al sicuro da tempo. L'addio tra il tecnico e la società partenopea potrebbe arrivare con una risoluzione consensuale (Conte è sotto contratto anche per il prossimo anno). De Laurentiis starebbe già disegnando il nuovo Napoli pensando al ritorno sulla panchina azzurra di Maurizio Sarri.

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