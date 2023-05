Tra il Lanusei e il Sant’Elena l’ora della verità 

Una sfida che vale un’intera stagione. Lanusei e Sant’Elena si giocano domani (alle 16, stadio “Lixius”) la permanenza in Eccellenza nel ritorno dei playout. Si riparte dal rocambolesco 2-1 dell’andata in favore dei quartesi. Una gara che i biancoverdi sono riusciti a vincere al 90’ grazie a una rete di Sanna, gettato nella mischia dal tecnico Piras a 4’ dalla fine. Un cambio che si è rivelato vincente anche se le parate di Tirelli hanno fatto la differenza nella ripresa.

Retrocessione sfiorata

Ragatzu e compagni hanno a disposizione due risultati su tre per centrare una salvezza che soltanto un mese fa sembrava impossibile. «Essere arrivati a giocarci i playout è già un grande risultato», spiega Marco Piras, allenatore del Sant’Elena, «abbiamo visto in faccia la retrocessione due volte: a Carbonia, dove abbiamo strappato il pari nel finale, e nello spareggio con la Nuorese, con il rigore fallito da Floris. Dobbiamo ripartire dalla vittoria di domenica e andare a Lanusei con la giusta convinzione». Per Piras gli ogliastrini hanno dimostrato di avere un organico forte con valori importanti: «Non merita di fare i playout. Mi aspetto una partita diversa dall’andata, probabilmente rischieranno di più dovendo vincere a tutti i costi». Anche in trasferta il Sant’Elena potrà contare sul sostegno dei tifosi: «Ci teniamo a mantenere la categoria soprattutto per loro».

Gara aperta

Ma anche a Lanusei sale la febbre per il match decisivo. Nonostante la sconfitta, gli ogliastrini hanno dato filo da torcere ai rivali peccando però di concentrazione nei minuti finali dell’andata. Il gol di Mainardi, quello del momentaneo 1-1, lascia una speranza alla squadra di Mario Masia. «Questa volta dipende solo da noi», afferma il tecnico, «siamo costretti a vincere. Dobbiamo cercare di limitare le disattenzioni in fase difensiva ed essere più cinici sotto porta. Mi aspetto il “Lixius” strapieno». E sul Sant’Elena dichiara: «Hanno giocatori di grande esperienza. Sarà una gara difficile».