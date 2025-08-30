VaiOnline
La magia
31 agosto 2025 alle 01:06

Tra il cielo e il mare: i tuffi spettacolari nelle acque di Masua 

Marmeeting dalla torre di Porto Flavia, tutti in barca per la gara mozzafiato 

Nella splendida cornice di Porto Flavia, a Iglesias, si è svolta ieri la prima giornata del campionato mondiale di tuffi da grandi altezze Marmeeting 2025, quest’anno in partecipazione con l’organizzazione World Aquatics. Alla gara erano presenti gli atleti di diciassette paesi. Alle 9 sono iniziate le fasi preparatorie, dai trampolini arroccati nella parete calcarea di Porto Flavia i campioni in gara hanno sfidato anche il vento del maestrale che, intorno alle 11,30, ha aumentato la sua forza. Questo non ha compromesso lo svolgimento dell’importante evento, che è proseguito con la prima sessione di gara, maschile e femminile.

Ad aprire la competizione femminile, dal trampolino dei venti metri, è stata l’atleta canadese Molly Carson. Nella sessione maschile, dalla piattaforma dei ventisette metri, si è esibito per primo il colombiano Miguel Garcia Celis. I trentatré partecipanti si sono alternati fino alle 13, regalando un grande spettacolo ai coraggiosi spettatori giunti con barche e canoe per osservare le prodezze e accompagnando ogni tuffo con un applauso. Il mare grosso ha impedito l’arrivo del grande pubblico come lo scorso anno, quando nel tratto di mare tra Pan di Zucchero e Porto Flavia erano arrivati centinaia di natanti. Ieri, nonostante le condizioni avverse, erano in centocinquanta. La giornata è filata come da programma, le due organizzazioni e lo staff del Comune hanno curato i dettagli. Le numerose barche sono state disposte oltre le linee di protezione costituite dai galleggianti per permettere un eventuale intervento rapido alle squadre mediche e ai soccorritori. Le motovedette della Guardia di finanza, carabinieri e Guardia costiera, hanno fatto rispettare l’ordinanza che vieta la navigazione in questo specchio di mare.

Oggi si svolgerà la gara conclusiva con buone probabilità che le condizioni meteo migliorino e, dunque, che gli spettatori siano più numerosi. L’appuntamento è sempre alle 9, con il riscaldamento dei campioni, poi (dalle 11) gli atleti dovranno dare il massimo negli ultimi round di tuffi. Al termine, le squadre e i giudici si sposteranno nella vicina spiaggia di Masua per la premiazione.

