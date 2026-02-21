Tra Iglesias e Uri tanto spettacolo e un pari inutile 

Iglesias 2

Atletico Uri 2

Iglesias (4-3-3) : Slavica, Crivellaro (34’ st Fidanza), Arzu, Di Stefano, Leroux, Abbruzzi (24’ st R. Piga), Frau, Erbini, Cancilieri (12’ st E. Piras), Salvi Costa, Capellino. In panchina A. Piras, Manca, Corrias, R. Daga, Mancini. Allenatore Pistincu.

Atletico Uri (4-4-2) : Cherchi, Ravot (1’ st Lambroni), Dore, Iacob, Lintas, Canavessio, Arnaudo, F. Piga (97’ Meloni), G. Piga, Mudrinski (39’ st Pireddu), Campana (94’ st D. Daga). In panchina Atzeni, Ventricini, Brondani, C. Piga, Ricci. Allenatore Sanna.

Arbitro : Corrias di Nuoro.

Reti : pt 20’ Salvi Costa; st 21’ Mudrinski, 27’ Campana, 37’ (r) Erbini.

Note : rossi diretti a Lintas (fallo al 16’ st) e G. Piga (ingiurie al 38’ st); ammoniti Dore, Lintas, Arnaudo, Frau, Campana, E. Piras. Recupero 5’ pt - 7’ st. Spettatori 150.

Iglesias. Succede di tutto tra Iglesias e Atletico Uri: in vantaggio con Salvi Costa e tante volte vicina al raddoppio in una gara dominata, l’Iglesias ha anche l’uomo in più dal 16’ della ripresa ma in 7’ finisce sotto 1-2 (bravi Mundriski e poi Campana ma gravi errori dei locali), rischia il tracollo (Campana vicinissimo all’1-3), sfiora il pareggio (Cherchi respinge da mezzo metro su Salvi Costa) e lo coglie col rigore di Erbini non approfittando poi dell’altro rosso a G. Piga a 14’ dalla fine. Tante proteste per le perdite di tempo dell’Uri. In panchina per l’Iglesias c’era Maurizio Pistincu, ma da martedì dovrebbe prenderne le redini Gianfranco Ibba, a lungo nello staff del Cagliari Calcio con Ranieri e Rastelli.

