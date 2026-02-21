VaiOnline
Al Monteponi.
22 febbraio 2026 alle 00:56

Tra Iglesias e Uri tanto spettacolo e un pari inutile 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Iglesias 2

Atletico Uri 2

Iglesias (4-3-3) : Slavica, Crivellaro (34’ st Fidanza), Arzu, Di Stefano, Leroux, Abbruzzi (24’ st R. Piga), Frau, Erbini, Cancilieri (12’ st E. Piras), Salvi Costa, Capellino. In panchina A. Piras, Manca, Corrias, R. Daga, Mancini. Allenatore Pistincu.

Atletico Uri (4-4-2) : Cherchi, Ravot (1’ st Lambroni), Dore, Iacob, Lintas, Canavessio, Arnaudo, F. Piga (97’ Meloni), G. Piga, Mudrinski (39’ st Pireddu), Campana (94’ st D. Daga). In panchina Atzeni, Ventricini, Brondani, C. Piga, Ricci. Allenatore Sanna.

Arbitro : Corrias di Nuoro.

Reti : pt 20’ Salvi Costa; st 21’ Mudrinski, 27’ Campana, 37’ (r) Erbini.

Note : rossi diretti a Lintas (fallo al 16’ st) e G. Piga (ingiurie al 38’ st); ammoniti Dore, Lintas, Arnaudo, Frau, Campana, E. Piras. Recupero 5’ pt - 7’ st. Spettatori 150.

Iglesias. Succede di tutto tra Iglesias e Atletico Uri: in vantaggio con Salvi Costa e tante volte vicina al raddoppio in una gara dominata, l’Iglesias ha anche l’uomo in più dal 16’ della ripresa ma in 7’ finisce sotto 1-2 (bravi Mundriski e poi Campana ma gravi errori dei locali), rischia il tracollo (Campana vicinissimo all’1-3), sfiora il pareggio (Cherchi respinge da mezzo metro su Salvi Costa) e lo coglie col rigore di Erbini non approfittando poi dell’altro rosso a G. Piga a 14’ dalla fine. Tante proteste per le perdite di tempo dell’Uri. In panchina per l’Iglesias c’era Maurizio Pistincu, ma da martedì dovrebbe prenderne le redini Gianfranco Ibba, a lungo nello staff del Cagliari Calcio con Ranieri e Rastelli.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, è un buon punto

Con la Lazio prova di carattere dei rossoblù: finisce 0-0 
l nello sport
Il caso

Fondazione Mont’e Prama, al centro dell’inchiesta  presunte transazioni opache

Nel corso delle perquisizioni la Finanza ha sequestrato anche anfore antiche 
Francesco Pinna
Cronaca

«A Orani si è fatto buio, ma non rassegniamoci»

Il parroco: evento terribile e inatteso, ha oscurato la vita della comunità 
Marilena Orunesu
Convocate due commissioni consiliari in seduta congiunta. Solinas (Pd): «Difficile venga accolta per intero»

La Pratobello slitta ancora

Comandini: «I comitati saranno auditi il 4 marzo» 
Lorenzo Piras
Oggi scadono i dirigenti supplenti, ma per il commissariamento del Governo serve un mese. I sindacati: no a una sanità bloccata

Asl senza manager,  soluzione vicina ma solo per Olbia

A metà settimana la nomina del dg Cagliari, trattative ancora in alto mare 
Roberto Murgia
Il fenomeno

La corsa sociale conquista Cagliari

In sei mesi 600 iscritti al “Suncity run club” che ogni domenica invade il Poetto 
Alessandra Ragas
Viabilità

«Sulla Statale 195 un’estate da incubo»

Sindaci e operatori turistici: «Incognita cantieri, è emergenza»  
Piera Serusi
Verso il voto

«Il Governo va avanti anche se vince il no»

Il messaggio di Nordio e Piantedosi alle opposizioni in vista del referendum  