Tra i sei anticipi di oggi c’è Monastir-Ferrini 

Sono sei gli anticipi di oggi della Coppa Italia dilettanti. Per l’Eccellenza, sono in programma, alle 17, Monastir-Ferrini Cagliari e, alle 18, Budoni-San Teodoro Porto Rotondo, incontri di ritorno degli ottavi di finale. Serve un’impresa alla Ferrini di Sebastiano Pinna per passare il turno. Nel primo round, i blucerchiati hanno perso 1 a 3. Missione quasi impossibile: il Monastir, che sembrerebbe ancora interessato all’ex bomber del Cagliari Marco Sau, ha già dimostrato tutto il suo valore e difficilmente si farà sorprendere. Una formalità per il Budoni che nei primi novanta minuti ai cugini ha rifilato quattro reti senza subirne neanche una. Domani, alle 17, si giocano Alghero-Li Punti (andata 1-2), Barisardo-Villasimius (0-1, a Lanusei), Iglesias-Carbonia (1-1), Nuorese-Taloro Gavoi (2-1, a Oliena), Ossese-Ghilarza (2-0) e Tempio-Calangianus (3-0).

Per la Promozione (partite di ritorno dei sedicesimi di finale) in scena oggi, alle 17, Atletico Bono-Buddusò (0-4) e Bosa-Bonorva (2-4), e, alle 18, Lanteri-Sennori (1-0) e Usinese-Stintino (1-0). Domani gli altri match di ritorno e la terza giornata dei cinque triangolari.

Avanti Lanusei

È già sceso in campo ieri il Lanusei che ha travolto in trasferta la Baunese (0-6 il risultato finale) dopo averla già battuta per 4-2 nella gara d’andata. Tripletta per Loddo. In rete anche Deiana, Martins e Trindade.

