Tra i segreti del Vaticano la fede diventa empietà 

Non esistono limiti di scenario per dar vita a un racconto di tensione. Aldilà dei topos più riconoscibili che hanno fatto la fortuna del genere - dalle indagini su un serial killer all’intrigo che suscitano gli scandali nel mondo delle istituzioni - il thriller adopera da sempre l’effetto sorpresa per suscitare nello spettatore un costante senso di stupore e turbamento; oltre al piacere della scoperta provato durante la risoluzione del caso. In alcuni particolari esempi, la messa in luce dei temi d’attualità può conferirgli ulteriore spessore, arricchendo il dibattito sulle questioni più scottanti con una chiave di lettura alternativa. Ad aver compreso bene questi aspetti è Edward Berger, cineasta noto per il premiato agli Oscar “Niente di nuovo sul fronte occidentale”, decisosi a cambiare rotta dopo l’ultima esperienza col cinema bellico per animare in grande stile la stagione natalizia. Il suo “Conclave” ridefinisce l’esperienza della suspence portandoci tra i segreti e le cospirazioni del Vaticano; ove la professione di fede può conoscere la corruzione, l’empietà e le forme più bieche di individualismo.

La storia

Alla morte di Papa Gregorio XVII, il trono della Santa Sede torna a essere vacante e i cardinali si riuniscono nel conclave avviando i preparativi per l’elezione del nuovo Santo Padre. In qualità di amministratore, il decano Thomas Lawrence monitora le correnti e le procedure affinché venga compiuta una votazione ispirata dalla volontà di Dio, contro le finalità personali e gli estremismi delle varie fazioni. Ma più ci si addentra fra le stanze riservate e i luoghi di culto, più emergono i sotterfugi dei pretendenti e le subdole strategie messe in atto per ostacolare gli oppositori. Mentre avanzano le fasi di scrutinio si svelano inoltre le scomode verità sul mandato di Gregorio XVII, ricollegandosi alla comparsa di un missionario nominato arcivescovo di Kabul per degli incarichi a scopo umanitario: che sia in qualche modo coinvolto nel decesso di sua santità? O magari si tratta proprio della persona eletta per portare avanti le sue ultime richieste? Già dalle prime battute, il connubio tra riprese claustrofobiche e drammaticità della colonna sonora infonde spessore alla dimensione di mistero e incertezza. Nelle inquadrature fisse come nei particolari scenici, la liturgia e l’arte sacra fungono da monito ai presenti nei confronti della propria rettitudine e trasparenza d’animo: indicando il disequilibro tra vocazione religiosa e aspirazione al potere che confonde gli interessi privati con l’esercizio del bene comune. Nel virtuoso intreccio di giallo e noir, ciascun personaggio s’inserisce tra i colpi di scena apparendo insospettabile fino alla fine, e suggerendo in più occasioni notevoli spunti per riflettere sul significato di “giudizio”.

La natura umana

Tra la vasta schiera di fuoriclasse, a rimanere impressi sono soprattutto Ralph Finnes e Isabella Rossellini: lui perfetto nel manifestare uno stato d’animo in cui l’ambizione personale fa attrito con le responsabilità; lei infallibile nel catturare - anche solo in pochi istanti - con un’ipnotica presenza scenica. Ergendosi di diritto tra i migliori titoli di Berger, “Conclave” trova la giusta cifra nel mostrare la natura umana dietro gli orpelli e la sacralità del rito; traendo dalla ricerca interiore l’unica arma contro le intolleranze e i radicalismi.

