Tra i rovi c’era un antico mulino 

Doveva essere una semplice operazione di pulizia per far sì che un terreno incolto potesse nuovamente essere un orto coltivato. Invece l’eradicazione di erbacce, canne, fichi d’india e rovi ha portato alla luce un vecchio mulino nel territorio di Guspini. Nella zona in cui è avvenuto il ritrovamento, che si trova nelle immediate vicinanze del rio Terramaistus, già la vecchia cartografia nazionale redatta dall’istituto geografico militare indicava il toponimo “Is Mulinus”, e da tanto tempo i cittadini si chiedevano da dove potesse derivare quel nome. Con questa scoperta, in attesa di studi approfonditi, probabilmente l’arcano è quasi svelato.

Il ritrovamento

Incredulo Pierpaolo Schirru, il ruspista chiamato a effettuare la pulizia. Se non fosse stato per la sua bravura, il mulino sarebbe andato perduto sotto i colpi delle benne. Per Schirru il ritrovamento è stato emozionante. «Una parte del terreno era sommersa dai rifiuti. Mentre procedevo con la pulizia ho notato dei particolari, delle bocche ad arco edificate con delle pietre, e così ho capito che si trattava di qualcosa di importante, quindi con estrema attenzione ho pulito con l’escavatore i resti della struttura, riuscendo a non causare danni». Alla notizia del ritrovamento Nicola Podda, il proprietario del terreno, mostra entusiasmo: «Auspico che il ritrovamento susciti interesse fra le istituzioni al fine di reperire fondi per un recupero di questo sito che racconta una parte di storia di Guspini».

Le ricerche

La scoperta ha destato interesse in paese e alcuni appassionati hanno effettuato ricerche nell’archivio storico del Comune alla ricerca di prove scritte sull’esistenza dei mulini nel territorio. «Il documento più vecchio che parla di impianti ad acqua è datato 1810 – dice Mauro Serra, appassionato e storico locale, autore di vari libri sulla storia di Guspini – per cui l’esistenza dei mulini nel territorio è chiaramente di data antecedente». Mauro Serra, con l’aiuto di Giandomenico Serra, ha proceduto alla trascrizione di alcuni documenti d’archivio, per arrivare a comprenderne i contenuti e confermare la traccia dell’esistenza di vecchi mulini. Sempre Mauro Serra descrive il ritrovamento: «La struttura mostra delle gallerie, e al di sotto del terreno si presuppone sfruttasse il livello dell’acqua del Terramaistus anche a regime minimo». La palla ora passa agli esperti che potranno datare il mulino.