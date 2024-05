Tra i gioielli donati ai Musei di Cagliari un’opera di Rossi 

Prendas torradas, ossia, gioielli donati. Mercoledì 8 maggio alle 17,30 alla Pinacoteca nazionale di Cagliari, Alessandra Menesini, critica d’arte e componente del direttivo dell’Associazione amici dei Musei nazionali di Cagliari, presenterà la donazione di Rosanna Rossi.

Si rinnova così l’appuntamento con le opere di artisti contemporanei per i quali i Musei nazionali di Cagliari hanno avviato un’azione di accoglienza. e sono arrivati i lavori di Italo Antico, Marina Madeddu, Antonio Porru e Wanda Nazzari, e Rosanna Rossi, della quale sarà presentata un’opera su carta.

Prendas torradas è parte integrante del percorso che i musei di Cagliari hanno intrapreso da quando sono istituto autonomo del ministero della Cultura. Percorso declinato in una pluralità di iniziative rivolte alla comunità cittadina e regionale e a quanti visitano la città capoluogo della regione.

L’iniziativa testimonia il forte dialogo attivato dalla direzione e dai componenti degli organi collegiali tra i Musei con artisti contemporanei o con i loro eredi. Le donazioni di opere, di riconosciuto prestigio, stanno arricchendo le collezioni museali che, nella rinnovata Pinacoteca nazionale, si stanno aprendo all’arte contemporanea per riaffermare il valore educativo dell’ininterrotta dialettica tra passato, presente e futuro, missione dei musei.

Attraverso le parole di Alessandra Menesini, l’appuntamento di mercoledì vede dunque protagonista Rosanna Rossi. La sua pittura è la ricerca di un equilibrio dinamico che annulla i limiti fisici delle tele e delle carte. Acrilico, olio, acquarelli, pastelli, stesi in impercettibili sfumature su fondi che sembrano sparire, coperti da una successione di segni contigui. Linee sottili, quando ci sono, e velature meticolose e incalzanti sui quadrati, i rettangoli, gli ovali, i tondi perfetti che conducono lo sguardo al centro di se stessi. Al lavorio dei pennelli l’artista ha spesso sostituito i cocci di vetro, il filo spinato, il bitume e altri materiali bruti e possenti, adoperati per opere di grandi dimensioni, non di rado create per gli spazi aperti. E le spugnette da cucina, le striglie, i guanti per lavare i piatti, la lana d’acciaio in una pungente e dolente rappresentazione di un armamentario della fatica femminile ricomposto con armonia.

RIPRODUZIONE RISERVATA