Tra i fornelli per costruirsi un futuro 

C’è chi il lavoro lo ha già trovato. Come Marianna Melis, 43 anni: «Ho fatto la banconiera per tanto tempo», racconta, «poi ho dovuto lasciare per occuparmi di mio figlio e non sono più riuscita a trovare un impiego. Ma ho avuto l’opportunità di fare questo corso e adesso sono stata assunta alla palestra Athlon di Cagliari, che mi ha dato questa grande occasione».Il corso è quello di cucina dal nome “La Comunità del Buon Gusto di Quartu Sant’Elena”, promosso dalla fondazione Carlo Enrico Giulini e finanziato dall’assessorato comunale alle Politiche Sociali nell’ambito dei progetti di coesione sociale. Anche in questa seconda edizione è stata data l’opportunità a dodici quartesi, di varie età e indicati dai Servizi sociali, di imparare un mestiere per poter trovare un lavoro proprio grazie a questi corsi.

I piatti

Nei giorni scorsi Sa dom’e Farra ha ospitato la cerimonia finale con tanto di consegna di attestati e degustazione dei piatti preparati dai ragazzi. «Io ho sempre avuto la passione per la cucina», aggiunge Melis, «preparo la pasta fresca. Ravioli e dolci sardi sono la mia specialità». Tra i corsisti c’è anche Davide Fanzecco, 34 anni, un ragazzo con la sindrome di down conosciutissimo in città, che già lavora in un bar in piazza Sant’Elena. «Il mio sogno è fare il cuoco», dice, «e sono stato felicissimo di fare questo corso di cucina. Ho fatto la pasta fresca, le seadas e ho imparato molto e poi è stato bellissimo conoscere tante persone».

La speranza

Dolores Murtas ha 56 anni e una vita difficile alle spalle. «Ho un figlio autistico e per dedicarmi a lui non ho potuto trovare un lavoro, io stessa ho un’invalidità. Devo ringraziare le assistenti sociali che mi hanno aiutato e mi hanno fatto fare questo corso. Adesso spero di trovare un impiego in questo settore». Anche Esperanza Manca 37 anni un lavoro non ce l’aveva: «Sono disoccupata da tempo. Ho mandato tanti curriculum ma trovare un impiego non è facile. Poi è arrivata questa opportunità che mi dà di nuovo una speranza».

La guida

A guidare i corsisti William Pitzalis, presidente dell’Accademia del Buon Gusto. «Chiudiamo un percorso iniziato il 5 gennaio», spiega. «Abbiamo ospitato 12 ragazzi quartesi indicati dai servizi sociali, abbiamo dato loro le basi per entrare nel mondo del lavoro, adesso decideranno cosa fare. Ringraziamo ancora una volta il Comune: non era scontato che si ripetesse questa esperienza, vuol dire che abbiamo lavorato bene. E, perché no, speriamo di ritrovarci anche l’anno prossimo». A consegnare gli attestati l’assessore alle Politiche sociali Marco Camboni: «È la fine di un percorso ed è anche una festa, che ha coinvolto 12 cittadini quartesi. Un percorso che ha avuto non valenza umana e formativa. Questo progetto è un vanto per l’amministrazione, ci siamo impegnati a creare occasioni di incontro che avessero una ricaduta sul territorio».

