Tra i dannati del Gratta e Vinci 

Il tabaccaio non fa nulla: accetta le slot machine nel suo locale e la ditta fornitrice installa, cura la manutenzione, ritira gli incassi e paga la percentuale. Lo Stato lo fa con Gratta Vinci, Lotto e Superenalotto. Così si scopre che le mangiasoldi (se si chiamano così, un motivo ci sarà) sono sempre più relegate nelle tabaccherie meno eleganti, e sempre meno nelle altre. Perché, al di là delle rare signore eleganti che si piazzano lì e non se ne vanno più perché sviluppano una ludopatia (significa dipendenza dal gioco d’azzardo), di solito attorno a una slot machine c’è un’orda rumorosa e fastidiosa.

Nel vortice dei “grattini”

Laddove non ci sono niente paura, anzi, tanta paura: si trovano i “grattini”. E si fa una scoperta inaspettata: «I tagli più venduti? Nell’ordine, quelli da venti euro, poi quelli da dieci e terzi quelli da cinque. Chissà perché, in questa gara a rischiare i soldi che servono per campare non vanno alla grande quelli da 25 euro». L’analisi è di Diego Demelas, titolare della cartoleria-tabaccheria in via del Sole, che delle slot machine nemmeno vuole sentire parlare. «Si riconosce subito, uno che soffre di ludopatia: compra anche dieci biglietti per volta e li gratta a velocità supersonica, per via dell’ansia di scoprire se hanno vinto la supercifra che, ovviamente, è più che rarissima», sbuffa. Demelas è una specie di kamikaze dei tagliandi, perché scoraggia i clienti che li acquistano in gran numero: «Non mi interessa guadagnare così, e siccome nel quartiere ci conosciamo, bene o male, se qualcuno esagera informo i suoi familiari».

L’eccezione

Dal bar-tabacchi Tabarkcri in via Nizza, a Genneruxi, il titolare Stefano Puggioni non vuole sentir parlare di slot machine e dice - caso unico - che da lui non esistono nemmeno giocatori seriali dell’azzardo di Stato, Lotto e Superenalotto compresi: «Siamo troppo in vista e troppo frequentati, probabilmente preferiscono altre rivendite più nascoste».

«Ho fatto fuori le slot»

Forse in via Scano quasi all’incrocio con via Tuveri va meglio? Andrea Lai, titolare della tabaccheria che condivide il locale con un bar di un altro proprietario, dice che lui sì, le ”macchinette infernali” «le avevo fino a dieci anni fa, poi ho chiamato la ditta e ho detto di portarsele via: creano un ambiente vizioso e pazienza se perdo una fonte d’incasso». E i Gratta&vinci? «Siamo in una zona di passaggio e quindi la clientela fissa non è quella dominante», aggiunge Lai, «però l’altro giorno ho mandato via una signora e non le ho venduto i tagliandi. Tre settimane fa aveva speso trecento euro in “Gratta & vinci”, ricavandone duecento euro, quindi è uscita da qui più leggera di cento euro». Non aveva dimenticato la sua faccia: «Così come noto chi ne compra un po’, poi esce e ritorna un quarto d’ora dopo». Lai sa dov’è andato: «Al bancomat, per prelevare contante, e l’ho invitato ad andare a rovinarsi altrove. Bisogna avere una coscienza. Tra l’altro, rovinarsi con le slot è principalmente un comportamento maschile, ma con i tagliandi la schiacciante maggioranza è rappresentata da donne».

La Federtabaccai

Matteo Boi ha una tabaccheria-ricevitoria in via Santa Gilla e un incarico da presidente provinciale della Fit, Federazione italiana tabaccai. «Le macchinette, le ho fatte sparire sei anni fa: le avevo in una saletta attigua, ma mi sono accorto che se non le hai sotto gli occhi poi arrivano i ludopatici. A quel punto, ho chiamato la ditta e ho ordinato di smontare tutto». Restano i “grattini”: «Anche quelli, li devono grattare dove posso vederli e sorvegliare: siamo commercianti, non possiamo rovinare le famiglie. Ma poi vanno a giocare su internet e si rovinano lì: la nostra rinuncia ha grandi ragioni morali, ma temo che nella pratica salvi ben poco i ludopatici. E comunque, senza alcuna pretesa scientifica», aggiunge Boi, «ho notato che le dipendenze si fanno compagnia tra loro e che quella per i giochi spesso è accompagnata da quella da droga o alcol. Noi tabaccai facciamo i corsi di aggiornamento conclude il presidente, «ci insegnano tra l’altro che è vietato appendere i cartelli che riportano le vincite. Ma in giro ne vedo ancora tanti». Non tutti, a scuola, seguono la lezione.

