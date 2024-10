Tra i comitati prevale la cautela: «Vigileremo sulle meline di Palazzo» 

Il conteggio è terminato, i comitati esultano. O meglio, aspettano i prossimi passi. «Speriamo di essere convocati anche noi nelle commissioni per difendere la Pratobello 24», fanno sapere. Anche perché, forti delle 211mila firme a sostegno, ritenevano che bastasse parecchio tempo in meno per contarle. La proposta di legge di iniziativa popolare – che punta sull’urbanistica, rivendicando la specialità della Regione in materia per far cessare l’assalto eolico e fotovoltaico ai danni dell’Isola – inizia quindi l’iter consiliare.

Il sindaco

Anche se Pasquale Mereu, sindaco di Orgosolo, un po’ il padre della Pratobello 24, aspetta comunicazioni ufficiali: «Vorremmo sapere quando la legge arriverà in commissione», dice. «Tuttavia, questo è un passaggio importante, il primo, che aspettavamo con qualche giorno di anticipo». Secondo molti, il recente monito di Mereu («Se la Pratobello sarà snobbata troveremo il modo di farci sentire»), ha colto nel segno: «Può essere anche che abbia smosso le acque in Consiglio», prosegue, «ma adesso è importante conoscere quando la legge potrà iniziare il suo cammino».

I coordinamenti

Poi ci sono i comitati e, anche in questo caso, prevale la cautela. Luigi Pisci ricorda: «La battaglia per la Pratobello 24 è una battaglia di popolo per la Sardegna», argomenta l’attivista, anima dei coordinamenti per la proposta di legge. «Finora abbiamo assistito alle meline di Palazzo che non vorremmo si ripetessero durante le varie fasi della discussione, a cominciare dalle commissioni. Saremo vigili, con la speranza di poter essere convocati, quando la Pratobello 24 sarà iscritta all’ordine del giorno delle commissioni».

Urbanistica

Davide Fadda, del presidio permanente del popolo sardo di Oristano, è comunque pessimista: «Manca la volontà di Todde, e di parte della maggioranza, per approvare la Pratobello così com’è», argomenta. «La nostra non è una battaglia contro la governatrice, ma contro interessi ben più vasti, che arrivano da lontano». Nello specifico: «Ho paura che cercheranno di proporre una contaminazione con il ddl aree idonee, ma sarebbe come mischiare l’acqua con l’olio. Il ddl 45 lascia spazio alle speculazioni e lo si vede dalla sovrapposizione cartografica, in cui si nota con chiarezza che diversi terreni agricoli sono idonei all’eolico. E, paradossalmente, anche le aree che non lo sono, possono diventarlo su decisione degli enti locali. Speriamo», è la conclusione di Fadda, «che ci sia una forte presa di responsabilità personale dei consiglieri regionali, affinché approvino così com’è la Pratobello 24, da legge urbanistica qual è. E valutino bene di non dare seguito a una volontà popolare espressa da quasi 211mila sardi».

Il percorso

Per Michele Zuddas, l’avvocato che fin dall’avvio della raccolta di firme è stato accanto ai coordinamenti, «è una notizia che i comitati e oltre 210mila sardi aspettavano da fin troppo tempo». Zuddas entra nel dettaglio tecnico della norma: «Ora rimane aperta la questione sull'iter di approvazione della legge», osserva. «Mi aspetto che la sensibilità politica del presidente del Consiglio regionale e la sensibilità politica, che dovrebbe animare i capigruppo di maggioranza e opposizione, a prescindere dalle posizioni politiche, orienti tutti verso una soluzione rispettosa nei confronti dei sardi e, quindi, verso la procedura d'urgenza». Sempre secondo Zuddas, «la maggioranza di centrosinistra e la presidente della Regione hanno un'occasione storica per dimostrare che la classe politica sarda non è subalterna ai governi nazionali italiani e che, al contrario, abbia l'autonomia politica e decisionale per andare in direzione divergente perfino rispetto alle alleanze politiche nazionali italiane». Si chiede però una decisione netta: «La scelta tra l'iter ordinario e la procedura d'urgenza dirà in maniera chiara e inequivocabile da chi siamo governati», conclude Zuddas, «e se davvero l'intero Consiglio regionale è animato dai principi democratici posti a fondamento di qualsiasi legge di iniziativa popolare».

L’incontro

Da segnalare che oggi, alle 17, nel salone della chiesa cagliaritana del Santissimo Crocifisso in piazza Marsiglia, a Genneruxi, Michele Zuddas interverrà durante un’assemblea sui contenuti della Pratobello 24.

