Tra i boschi senza social e telefonini 

Oltre 70 anni di storia e sempre più bambini che scelgono il metodo scout come stile di vita. Il gruppo Agesci di Selargius - nato nel 1952 - si allarga sfiorando i 100 fra lupetti, guide ed esploratori, rover e scolte, con intere generazioni cresciute con camicia azzurra, pantaloncini corti in velluto e calzoni blu, e l’immancabile fazzolettone annodato intorno al collo.

Avventure e natura

Gite fuori porta, iniziative ambientaliste, giochi in mezzo alla montagna, animazione con anziani e disabili. «Si inizia con il gioco e l’avventura, per poi diventare più responsabili», racconta Paolo Cordeddu, uno dei capi scout che da anni guida i giovani del suo gruppo mentre si preparano le nuove avventure estive fra Assisi, campo estivo nel bosco di Lei, giornata mondiale della gioventù a Lisbona e il raduno mondiale in Corea del Sud con un esploratore selargino scelto per rappresentare l’Isola insieme ad altri coetanei. «Cerchiamo di aiutarli nelle difficoltà e renderli più sicuri di sé stessi; è sempre una grande emozione vederli diventare grandi e autonomi».

Scuola di vita

L'ingresso nella grande famiglia scout a 8 anni in branco, per poi proseguire in reparto e concludersi ai 21 in clan. Si impara a montare una tenda in mezzo al bosco, ad accendere il fuoco per cucinare a colazione, pranzo e cena. Si vive a contatto con la natura senza distrazioni da videogiochi e social. «Un’avventura che vale la pena vivere», sottolinea Tiziana Congiu, capo scout nel gruppo cittadino, «ed è anche un buon metodo per distoglierli dai telefonini».

Le attività

Non solo gite fuori città, gli scout selargini sono coinvolti anche nell’animazione nella parrocchia del Santissimo Salvatore e nella casa di accoglienza per anziani di piazza don Orione. Spazio anche a passeggiate ecologiche per ripulire zone della città devastate dai cumuli di rifiuti, alle giornate trascorse ad abbellire piazze a aree verdi. «Cerchiamo di aiutarli ad essere dei buoni cittadini», sottolinea Nicola Onano, anche lui capo scout, rimarcando «l'importanza del rispetto dell’ambiente, del servizio al prossimo e quello di rendere la città più accogliente. Ma anche di essere rispettosi e disponibili all’ascolto e al confronto».

Una famiglia

Per i giovani, il gruppo scout é come una seconda famiglia. «Per me è il miglior metodo di insegnamento», dice Riccardo Porcu, 21 anni e da 11 nel gruppo scout, «qui sono nate tante belle amicizie che durano ormai da anni». La maggior parte dei giovani sono di Selargius, ma c’è anche chi arriva da Maracalagonis, Settimo, Sinnai, Quartucciu. «Essere scout significa far parte di una comunità e di una famiglia che ti trasmette valori come la responsabilità, l’autonomia e la solidarietà, il rispetto per gli altri e per la natura», aggiunge Angelo Schirru, 18 anni, scout da 8. «Un percorso di crescita personale che aiuta a superare timidezza e paure».

RIPRODUZIONE RISERVATA