Tra i 100 migliori atenei del mondo c’è il Politecnico di Milano 

Per la prima volta, un ateneo italiano è entrato nelle top 100 dell’accademia mondiale. Il prestigioso traguardo l’ha raggiunto il Politecnico di Milano, diventato la grande sorpresa 2025 del Qs world university rankings, uno dei più autorevoli indici sulla qualità dell’offerta formativa post diploma. Per il quattordicesimo anno consecutivo, la migliore università del pianeta è il Mit di Boston. Seconda piazza per l'Imperial College di Londra, seguita dall’altra americana Stanford che ha guadagnato tre posizioni. Quarta è la britannica Oxford, mentre al quinto posto c'è ancora una statunitense, la Harvard, protagonista nelle ultime settimane di un durissimo scontro con il presidente Donald Trump.

Il report ha messo sotto la lente oltre 1.500 università sparse nel globo. Da registrare anche la crescita dell’offerta formativa asiatica con il Nus di Singapore che si è piazzato ottavo, mentre Hong Kong ha raggiunto l’undicesima posizione e Pechino la quattordicesima. Il Politecnico di Milano, che ha chiuso la classifica 2025 guadagnando il centesimo posto, fa così storia tra le università italiane. Il traguardo è stato possibile grazie a un balzo di diciassette gradini nel giro di un anno.

Nei mesi scorsi la Qs world university rankings stilata per ogni materia aveva premiato l’università Bocconi: tra le migliori al mondo per marketing, studi di economia e gestione aziendale.

