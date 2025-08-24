Tra horror e dramma, quanta Italia fuori concorso! 

Certamente tra i fuori concorso il più atteso quest'anno al Lido è “After the Hunt” di Luca Guadagnino, con Julia Roberts nei panni di una professoressa universitaria che si ritrova a un bivio, personale e professionale, quando un'alunna modello muove un'accusa contro uno dei suoi colleghi. Ma in questa prestigiosa sezione non competitiva c'è un po' di tutto tra commedia, dramma e horror.

Sul fronte Italia c'è “L’isola di Andrea” del regista napoletano Antonio Capuano che questa volta si misura nel più classico dei carnage familiari, un legal drama che vede una coppia separata (Teresa Saponangelo e Vinicio Marchioni) alle prese con la battaglia giudiziale per la gestione del loro figlio (Andrea Migliucci). È ancora dramedy italiano con “Il maestro” di Andrea Di Stefano, film on the road ambientato a fine anni Ottanta con la storia di Felice (Tiziano Menichelli), ragazzino di tredici anni potenziale campione di tennis con un padre pedante che ha investito tutto sui suoi futuri eventuali successi. Quest'ultimo affida così il figlio per allenarlo a Raul Gatti (Pierfrancesco Favino), ex tennista fallito e simpatica canaglia. C'è poi fuori concorso “Orfeo”, primo lungometraggio di Virgilio Villoresi, regista di film sperimentali, videoclip musicali e spot pubblicitari. Si annuncia come un viaggio onirico liberamente ispirato al “Poema a fumetti” (1969) di Dino Buzzati. Infine, sempre per l'Italia, c'è l'horror “La valle dei sorrisi” del talentuoso Paolo Strippoli. Il film è ambientato a Remis, paesino nascosto tra le montagne, in cui tutti gli abitanti sono insolitamente felici. Qui piomba Sergio Rossetti (Michele Riondino), professore tormentato, che scopre che dietro questa apparente serenità si cela un segreto.

