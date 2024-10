Tra Guspini e Uta la qualificazione si decide al ritorno 

Guspini 2

Uta 2020 2

Guspini (4-4-2) : Saba, Mantega (1’ st Agostinelli), Pinna, Chessa, Uccheddu, Pusceddu, Garau (1’ st Cardia), Montesuelli (26’ st Olla), Carta (1’ st Demon- tis), G. Medda, Fadda. In pan- china Fortuna, Figos, M. Medda, Zucca. Allenatore Dessì.

Uta 2020 (4-4-2) : Pusceddu, Dessena (3’ st Usai), Pibia, Ricciardi (22’ st Vacca), Virdis (24’ st Boscu), Figus, Aretino (10’ st Cirina), Fanni, Atzeni, Licciardo, Mina (29’ st Cossu). In panchina Piras, Picciau, Suella, Fenu. Allenatore Saba.

Arbitro : Rosati di Olbia.

Reti : pt 30’ Pinna, 48’ Ricciardi; st 15’ (r) Cardia, 20’ (r) Fanni.

Note : ammoniti Pinna, Mantega, Demontis, Fadda, Virdis, Mina, Pibia. Angoli 4-2 per il Guspini.

Guspini. Due volte in vantaggio, due volte raggiunto: il Guspini contro l’Uta 2000 semina ma non raccoglie (2-2). Mezza dozzina di nitide palle gol non sono state sufficienti per far sua la gara. In almeno quattro circostanze sanno del miracoloso le parate di Pusceddu, in altre due sono stati imprecisi gli attaccanti. Per la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia è tutto rinviato alla gara di ritorno, in programma mercoledì al “Bascus Argius” di Uta.

La gara si accende al 19’ con Carta e alcune pericolose e veloci ripartenze dei ragazzi di Dessì. Al 30’ Guspini in vantaggio: Pinna sfonda sulla sinistra e inganna Pusceddu. Al 39’ Montesuelli si divora il 2-0. Nel recupero ospiti in gol con Ricciardi. Nella ripresa due rigore suggellano il risultato finale: quello di Cardia al 15’ e quello di Fanni al 20’. Nel finale il Guspini costringe Pusceddu agli straordinari.

