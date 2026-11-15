Mercoledì alle 18.30 lo spazio Isola di MAN a Nuoro ospita la fotografa e giornalista Valentina Tamborra per la presentazione del suo ultimo libro, “Anime artiche. Una trilogia”. L’incontro si tiene nella settimana del workshop di fotografia “Sulle tracce di Grazia Deledda”, che Tamborra conduce a Nuoro sino a venerdì. Nei giorni del laboratorio i partecipanti lavorano al ritratto fotografico insieme agli interpreti dei personaggi deleddiani.

Nelle pagine di “Anime artiche”, Tamborra raccoglie storie di vita e di lavoro oltre il Circolo polare artico. Il viaggio comincia alle Svalbard, dove il carbone ha segnato la storia dell’arcipelago e dove oggi, accanto agli ultimi minatori, lavorano gli scienziati. Più a sud, nelle isole Lofoten, la pesca scandisce ancora la vita delle comunità costiere, mentre il turismo di massa e gli interessi legati al petrolio aprono nuovi interrogativi sul futuro delle isole. L’ultima tappa è il Finnmark, nella Norvegia settentrionale. Qui, tra gli allevatori di renne, il racconto segue il legame del popolo sami con la tundra. Attraverso le voci di chi abita questi territori, il libro restituisce una geografia dell’Artico in cui il cambiamento del clima si misura nei gesti quotidiani, nei mestieri e nei saperi che passano da una generazione all’altra.

Valentina Tamborra

Fotografa e giornalista, affianca al reportage e al ritratto la scrittura documentaria. Ha pubblicato su quotidiani e riviste in Italia e all’estero e ha collaborato con Medici Senza Frontiere e Amref Health Africa. Insegna fotografia, reportage e giornalismo visivo. Tra i suoi libri figurano “Skrei. Il viaggio”, “Incontri al confine” e “I Nascosti”.

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