tra grandi e piccoli eventi il top è sempre il rally 

«Li abbiamo ereditati dall’assessore precedente ma abbiamo confermato la volontà di promuovere la Sardegna attraverso gli eventi sportivi»: gli appassionati questa frase dell’assessore allo Sport, Franco Cuccureddu, l’hanno sentita tante volte e ne sono stati felici. La regione ha garantito anche nel 2024 il sostegno a molte manifestazioni, nel cartellone di quelli che vengono definiti “grandi eventi”. In realtà non tutti lo sono, se dobbiamo mettere insieme il valore tecnico della manifestazione, la popolarità della disciplina e la qualità dei partecipanti, ma è indubbio che ce n’è stato ancora per tutti i gusti.

Incrociando quei tre parametri, l’appuntamento principale non può che essere il Rally Italia Sardegna, che ha vissuto ad Alghero la 21ª edizione. La corsa organizzata da Aci Sport porta nell’Isola i migliori piloti a giocarsi il trofeo più importante (il Mondiale) in uno sport che ha moltissimi appassionati e lo spettacolo non è mancato. Tra gli sport che vanno per la maggiore, il tennis ha vissuto nell’Isola un torneo di quinto livello (Challenger 175) ma con diversi protagonisti degli appuntamenti più importanti: a Cagliari ha vinto il francese Ugo Humbert, poi arrivato al numero 13 del mondo, ma in campo sono scesi tanti campioni (a cominciare da Lorenzo Musetti, poi bronzo olimpico). Se misuriamo i primi due aspetti (valore dell’evento e degli atleti), straordinaria è stata la tappa Italia delle World Triathlon Series di Cagliari, che ha visto protagonisti gli stessi atleti (a cominciare dall’inglese Alex Yee) che hanno primeggiato a Parigi, con ordini d’arrivo simili.

Eccezionali anche gli Europei di padel, il mondiale di motocross, la World Cup di danza o gli Assoluti di scherma, incredibilmente ricco il panorama di appuntamenti della vela (dalle tavole ai maxi yacht), resta il grande rimpianto per la cancellazione per maltempo della World Cup di ciclocross, con gli atleti già pronti a Is Arutas.

