Tra Gonnesa e Carbonia spunta una distesa di pannelli fotovoltaici 

Anche sotto le feste continua l’assalto dei progetti per energia rinnovabile nel territorio tra Carbonia e Gonnesa. Il 21 dicembre è iniziato l’iter del progetto “Green and Blue Mesu Pranu”, della Dren Solare 8 srl, per un parco agri-fotovoltaico da 19 megawatt nella zona a est di Cortoghiana, con i cavidotti diretti alla futura sottostazione Terna di Nuraxi Figus, frazione di Gonnesa. La società ha inoltrato alla Regione la richiesta di Paur, il provvedimento autorizzativo unico regionale; il progetto è stato pubblicato nel sito della Regione il 21 dicembre.

Il progetto

«Il progetto - si legge nella relazione della Dren Solare 8 - si inserisce nel contesto e in un momento in cui il fotovoltaico rappresenta una delle principali forme di produzione di energia rinnovabile. Inoltre la localizzazione del progetto è all’interno di un’area a destinazione d’uso prettamente industriale». Il progetto per agrifotovoltaico prevede, accanto alle migliaia di moduli acchiappa-sole distribuiti su circa 8 ettari, anche la coltivazione di viti in filari e la piantumazione perimetrale di ulivi e mirto.

La protesta

Pronti a presentare osservazioni contrarie ci sono il Comitato Nuraxino a difesa dell’ambiente e l’amministrazione comunale di Gonnesa: entrambi hanno già preso posizione con pareri per tutti gli altri impianti proposti che hanno come comune denominatore l’arrivo dei cavidotti, quindi il trasporto dell’energia prodotta, alla futura sottostazione Terna di Nuraxi Figus. «Ci siamo già espressi contro tutti gli impianti presentati finora e lo faremo anche per quest’ultimo - dice il sindaco di Gonnesa Pietro Cocco - le nostre ragioni sono sempre le stesse e continueremo a riproporle. Per l’area destinata alla sottostazione il nostro Puc, approvato in conformità al Ppr, prevede tutt’altro programmazione e sviluppo, senza dimenticare le criticità ambientali. Restiamo contrari a questo tipo di soluzione».

Nuraxi Figus

A Nuraxi Figus il no è sempre più forte, anche il Comitato si prepara a nuove osservazioni contro il nuovo progetto. «Cambia il nome del progetto ma la sostanza è sempre la stessa - dice Giancarlo Ballisai, uno dei promotori del Comitato Nuraxino - cioè tutti i cavidotti, da qualunque impianto provengano, vanno a finire nella sottostazione Terna, che dovrebbe essere costruita a due passi dal centro abitato della nostra frazione. Eppure nella legge regionale del 2022 sull’eolico si dice che le sottostazioni dovevano essere ad almeno 1000 metri dai centri abitati, la Regione deve far rispettare questa disposizione normativa anche nel nostro caso. Oppure, tra Nuraxi Figus e Cortoghiana, i cavidotti passeranno a fianco alle nostre case: è inaccettabile».

La Procura

Oltre alle osservazioni sul progetto specifico, l’ultimo in ordine di tempo di cui si ha conoscenza, Giancarlo Ballisai scriverà alla Procura per chiedere trasparenza sui progetti presentati. «Nel sito della Regione, a differenza del sito del Ministero, non è possibile visualizzare tutti i progetti proposti e le relative richieste - dice - ma solo gli ultimi presentati. Questo implica che non sappiamo nulla di quelli precedenti, non possiamo reperire informazioni nè intervenire nel procedimento autorizzativo come cittadini interessati». Ai primi di dicembre il Comitato Nuraxino, presenti anche le amministrazioni comunali di Carbonia e Gonnesa, ha organizzato un’assemblea per informare i cittadini sul vincolo di pubblica utilità preordinato all’esproprio autorizzato dalla Regione sul progetto della Mag bocciato la scorsa estate dalla Soprintendenza nazionale per il Pnrr.

