VaiOnline
Debutta nel giallo il figlio d’arte Carlo Simonelli
21 novembre 2025 alle 01:12

Tra gli sterrati senesi e le biciclette retrò spunta il cadavere di un giornalista 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Che male c’è a scoprire per caso e senza merito qualcosa di bello e magari ad appassionarsi? È ciò che potrebbe succedere ai poliziotti chiamati a indagare su uno dei casi più insoliti della letteratura noir. Un giallo nel quale l’autore, Carlo Simonelli, che per comodità chiameremo “Il Mammifero” (come da sua precisa indicazione), mette in scena nientemeno che la propria morte. Il debutto del figlio d’arte romano (sua papà Giovanni è stato sceneggiatore e autore di gialli) è ambientato in uno dei suoi luoghi preferiti, Montalcino, terra di vini e di romantici ciclisti come lui stesso è. “Una morte Eroica”, dove l’aggettivo indica il nome della celebre corsa ciclistica amatoriale “vintage”, cioè con biciclette retrò e analogo abbigliamento, si svolge lì, luogo di ritrovo di corridori e giornalisti ugualmente innamorati di un rito che si rinnova due volte l’anno e nel quale chi organizza, chi partecipa e chi racconta sono accomunati da un clima particolare. Essere ciclisti “eroici” è uno stile di vita, una filosofia che di sicuro mal si accompagna con qualsiasi intento omicida. Eppure qualcuno deve pur aver accoltellato il Mammifero e la polizia (ma anche il lettore) è costretta ad analizzare, prima storcendo il naso, poi incuriosendosi sempre più, luoghi, personaggi, abitudini di un mondo che Simonelli non vedeva l’ora di raccontare a chi ne condivide la passione e far scoprire a chi la ignora. Il tutto con un linguaggio che rivela la stessa leggerezza di chi si traveste da ciclista d’epoca (magari con la maglia del campione sardo dilettanti del 1976) per partecipare e vivere - e non soltanto quel giorno - senza prendersi troppo sul serio. (Carlo Alberto Melis)

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Contu (Fimmg): «Manca un’organizzazione stabile»

Gli “Ascot” in tilt Pazienti in fila per ore, i medici lasciati soli

Gli ambulatori territoriali nati dove mancano le cure di base 
Cristina Cossu
Il caso

«Arzu non agì da solo» Indagati in libertà, la Cassazione si oppone

Delitto Marongiu, il ruolo dei familiari del 56enne morto suicida in carcere 
Simone Loi
Il caso

La bandiera palestinese non sventola più: polemiche a Guspini

Il vessillo è stato rimosso dopo il ricorso di un cittadino 
Giovanni G. Scanu
Rifiuti

Il caos della plastica tra raccolte extra e il rischio di uno stop

A Selargius rientra l’emergenza Il Cal: la Regione dia indicazioni 
Federica Lai
L’Isola della crisi

Pensionati in piazza: «Un caffè non ci basta»

A Cagliari la protesta Spi Cgil contro «una manovra iniqua» che aumenta di 3 euro l’assegno minimo 
Umberto Zedda
La manovra

Canone Rai, scontro fra Lega e FI

Meloni stringe sulla legge di bilancio, vertice di maggioranza 