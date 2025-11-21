Tra gli sterrati senesi e le biciclette retrò spunta il cadavere di un giornalista 

Che male c’è a scoprire per caso e senza merito qualcosa di bello e magari ad appassionarsi? È ciò che potrebbe succedere ai poliziotti chiamati a indagare su uno dei casi più insoliti della letteratura noir. Un giallo nel quale l’autore, Carlo Simonelli, che per comodità chiameremo “Il Mammifero” (come da sua precisa indicazione), mette in scena nientemeno che la propria morte. Il debutto del figlio d’arte romano (sua papà Giovanni è stato sceneggiatore e autore di gialli) è ambientato in uno dei suoi luoghi preferiti, Montalcino, terra di vini e di romantici ciclisti come lui stesso è. “Una morte Eroica”, dove l’aggettivo indica il nome della celebre corsa ciclistica amatoriale “vintage”, cioè con biciclette retrò e analogo abbigliamento, si svolge lì, luogo di ritrovo di corridori e giornalisti ugualmente innamorati di un rito che si rinnova due volte l’anno e nel quale chi organizza, chi partecipa e chi racconta sono accomunati da un clima particolare. Essere ciclisti “eroici” è uno stile di vita, una filosofia che di sicuro mal si accompagna con qualsiasi intento omicida. Eppure qualcuno deve pur aver accoltellato il Mammifero e la polizia (ma anche il lettore) è costretta ad analizzare, prima storcendo il naso, poi incuriosendosi sempre più, luoghi, personaggi, abitudini di un mondo che Simonelli non vedeva l’ora di raccontare a chi ne condivide la passione e far scoprire a chi la ignora. Il tutto con un linguaggio che rivela la stessa leggerezza di chi si traveste da ciclista d’epoca (magari con la maglia del campione sardo dilettanti del 1976) per partecipare e vivere - e non soltanto quel giorno - senza prendersi troppo sul serio. (Carlo Alberto Melis)