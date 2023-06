Tra gli abusivi della ristorazione: è tolleranza zero 

Inviata

Villasimius. Due mensole all’uscita, qualche sgabello e un piatto caldo appena sfornato. Si fa presto a dire “ristorante all’aperto” a Villasimius dove «tutti vogliono fare ristorazione», dicono dal comando della Municipale che ha avviato controlli a tappeto per vigilare sul rispetto delle regole. Risultato: quattro sanzioni da diverse centinaia di euro in una settimana.

I controlli

Tra i multati c’è Patrizia Zanini, titolare di una pescheria-friggitoria al civico 6 di vicolo Incani: «Siamo in attesa di capire come muoverci, ma intanto abbiamo pagato 120 euro. La Municipale ci ha fatto smontare le mensole che avevamo sistemato lungo il marciapiede». Le panche in effetti sono accatastate sul retro sotto un sole bollente. «Vorrei precisare che non abbiamo mai fatto servizio al tavolo: facciamo asporto, ma avevamo mensole, sedie e bicchieri che sembrano di vetro ma sono di plastica, forse questo ha tratto in inganno», racconta Zanini sulla soglia del locale foderato di mattonelle celesti e cartelli che annunciano “fritto misto mare a 15 euro”. «È semplice: chi fa asporto può servire solo al bancone, non è solo una questione di suolo pubblico. Sono state sanzionate alcune attività perché i take away non possono fare mescita e non possono presentare successivamente la richiesta al Comune e pretendere di avere le autorizzazioni che devono essere supportate da condizioni igienico-sanitarie e requisiti di agibilità – spiega il sindaco Gianluca Dessì –. Tra l’altro, grazie alle telecamere che sono in tutto il paese abbiamo la prova di quel che viene contestato». Una questione di regole ma anche di concorrenza più o meno leale.

L’auspicio

Tra i tanti locali che hanno ricevuto la visita della Municipale, molti dei quali sono ovviamente in regola, c’è anche la focacceria Sardus in via Umberto. In questo caso, tuttavia, la questione è del tutto diversa: qui il servizio al tavolo è autorizzato. «Non ci hanno fatto alcuna multa, avevamo delle botti sul marciapiede e ce le hanno fatte togliere – dice la titolare Giusy Puddu –. Il mio auspicio è che pagando il suolo pubblico sia possibile posizionare i tavoli all’esterno e dare così la possibilità alle attività, che tra l’altro sono stagionali, di lavorare meglio e animare il centro. Personalmente, mi piace l’idea che le strade chiuse al traffico dalle 19,30 siano vive. Ovviamente però è necessario che tutti rispettino le regole». L’invito a rispettare le regole arriva anche da Laura Frau, assessora alle Attività produttive, ma soprattutto figlia di una famiglia di ristoratori che da sempre lavorano nello storico Carbonara. «Non si tratta di una campagna contro i ristoratori, anzi. Sono controlli che interessano diverse attività commerciali e servono a verificare il rispetto delle regole anche sull’occupazione del suolo pubblico. Però c’è da dire che sulla ristorazione in particolare bisogna fare una distinzione: per poter fare servizio ai tavoli servono dei requisiti specifici, a cominciare dai bagni e dagli spazi adeguati che consentano anche al personale di lavorare in sicurezza». Aggiunge Frau: «Esistono dei codici Ateco che individuano la tipologia dell’attività e in base ai quali sono calcolate spese e imposte». Sulle attività sanzionate neppure una parola. «Non so chi siano, ma chiaramente ci sono state delle segnalazioni da parte di altri esercenti».

Movida e riposo

Non solo cibo. «Sono appena state pubblicate due ordinanze per il rispetto del riposo e della quiete: i lavori che possono arrecare disturbo possono essere svolti dalle 9 alle 14 e dalle 16 alle 20. Mentre per quanto riguarda la movida, i bar non sono discoteche: è consentita la musica da sottofondo ma solo fino alla mezzanotte», mette tutti sull’avviso il sindaco Dessì.

