Tra giudici e Governo è scontro aperto  

Accuse «pesantissime», che «delegittimano» la magistratura colpendola «al cuore», quelle rivolta a una parte dei giudici di «schierarsi faziosamente nello scontro politico». Dopo due giorni di silenzio l’Anm reagisce all'attacco del Governo (suscitando la «sorpresa» di Palazzo Chigi) sui casi giudiziari della ministra Daniela Santanchè e il sottosegretario Andrea Delmastro.

«Non possiamo tacere»

L’Associazione chiede rispetto per l'indipendenza dei giudici e la separazione dei poteri, e rivendica il dovere di far sentire la propria voce sulla riforma della giustizia: che non può essere «punitiva», come sembra intendere la maggioranza insistendo sulla separazione delle carriere. «Non vogliamo alimentare lo scontro, lo stiamo subendo», assicura il leader delle toghe Giuseppe Santalucia, spiegando che i magistrati non possono però tacere «quando si tratta di difendere la Costituzione».

Ma il clima resta teso. «Non è più l'Anm a essere accusata di interferenza, ma la magistratura nell'esercizio delle sue funzioni», dice al Comitato direttivo dell'Anm Santalucia, che definisce l'attacco subìto «ancora più insidioso, perché lasciato a fonti anonime. Avremmo gradito una smentita. E invece due note del ministero della Giustizia sono intervenute sugli stessi fatti».

La fermezza

Per il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano,il problema delle interferenze di alcune iniziative giudiziarie riguarda tutti, centrodestra e centrosinistra, e in 30 anni ha colpito tutti i governi. «Bisogna superarlo, senza contrapposizioni», dice: e su questa linea si muove la premier Giorgia Meloni, che (dicono ambienti a lei vicini) «non cerca polemiche» ma, dopo una prima «sorpresa» per la dura presa di posizione dell'Anm, rimane determinata ad «andare avanti con la riforma della giustizia».

Si ribadisce quindi la linea dura sui casi Delmastro e Santanchè. In particolare, per il Governo, non si può interferire con le comunicazioni alle Camere di un ministro, facendo uscire sugli organi di stampa informazioni coperte da riservatezza. Per questo motivo, Santanchè «non può dimettersi» e nessuno nel Governo, a cominciare dalla premier, glielo chiederà.

RIPRODUZIONE RISERVATA