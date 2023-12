Tra giornali e riviste spuntano albero e presepe, l’edicola in versione natalizia conquista i clienti 

Il presepe in edicola. È l’idea che è venuta a Luca Galasso, edicolante in via Dessì Deliperi, fin dal primo Natale in cui aveva rilevato l’attività a Mulinu Becciu, nel 2017. L’ha poi portato avanti ogni anno, sempre perfezionandolo, e nell’ultima settimana ha addobbato come da tradizione la sua edicola per le feste. Non solo il presepe: in mezzo ai giornali e alle riviste ha inserito l’albero, le luci, le Stelle di Natale e tutto l’occorrente per poter respirare a pieno il clima natalizio.

«Da sempre ho fatto il presepe a casa in questo periodo, sempre molto grande: visto che quest’edicola la ritengo casa mia mi sembrava giusto portare un segno natalizio anche nel posto dove lavoro», racconta Galasso, che è inoltre animatore liturgico alla parrocchia di San Carlo Borromeo. «Molti clienti, soprattutto ora che stiamo entrando nell’atmosfera natalizia, si fermano a guardarlo e fanno delle foto. E questi addobbi attirano anche delle persone in più, che si fermano a comprare qualcosa: L’Unione Sarda è sempre il più venduto, ogni giorno». Il presepe, inserito al centro dell’edicola, presenta parti in rilievo, luci e i classici personaggi con parti in plastica, risalenti a oltre trent’anni fa, e in ceramica più recenti. «Ogni anno cerco di inserire una particolarità diversa», la descrizione di Galasso. «Lo scorso ho aggiunto l’acqua che ha un riciclo continuo, mentre in questo ho fatto un rilievo più marcato inserendo delle pareti più alte per poter avere il cielo stellato». E i clienti approvano.

