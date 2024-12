tra ghilarza e ferrini cagliari vince la paura di perdere 

Ghilarza 0

Ferrini 0

Ghilarza (4-4-2) : Matzuzi, Ibba, Chessa (28’ st Vorticoso), Floris, Chergia, Melis, Maugeri (21’ st Rubattu), Oppo, Chappino, Orro (16’ st R. Biscu), Gaita. In panchina Miscali, Manca, Cossu, Corrias, S. Biscu, Defrassu. Allenatore Floris.

Ferrini (4-4-2) : De Luca, Fredrich (30’ st Piroddu), Montisci, Mancusi, Podda, Dore (28’ st Serra), Corona, Zedda, Alexender, Camba, Mele. In panchina Monni, Atzei, Serrau, Garau, Manca, Carta, Lecca. Allenatore Antinori.

Arbitro : Spiga di Carbonia.

Note : ammoniti Chessa, Oppo, Rubattu, Floris, Mancusi, Mele, Fredrich, Alexender.

Ghilarza. Un punto a testa che alla fine accontenta entrambe le compagini quello per 0-0 fra Ghilarza e Ferrini al termine di una bella contesa giocata a viso aperto. Due compagini quelle di Lello Floris (squalificato) e Bebo (subentrato qualche settimana a Sebastiano Pinna) che a differenza delle passate stagioni quando stazionavano in zona playoff, stanno lottando ora per conquistare la permanenza in Eccellenza. I cagliaritani recriminano su una prodezza del portiere Andrea Matzuzi che al 42’ della ripresa ha compiuto un autentico miracolo anticipando in uscita con una grande parata la conclusione ravvicinata di Lecca. Dopo un primo tempo senza occasioni importanti, la gara è più vivace nella ripresa quando prima la Ferrini si fa pericolosa con il tito di Fredrich al 20’ al a cui risponde il Ghilarza con due sortite di Raffaele Biscu (25’ e 28’) che però non impensieriscono il portiere ospite.

RIPRODUZIONE RISERVATA