Tra Gattuso e il Marsiglia è finita: arriva l’esonero 

La nuova sconfitta in campionato, la sesta, stavolta contro il Brest in trasferta (1-0), costa la panchina al tecnico italiano Gennaro Gattuso. Manca l’ufficialità ma la decisione sembra presa: al posto dell’ex Milan il club dovrebbe ingaggiare il 70enne Jean-Louis Gasset, reduce a sua volta dall’esonero da parte della Costa d’Avorio nella recente Coppa d’Africa. A Gattuso non è stata perdonata l’andatura altalenante della stagione, la sua apparente incapacità di far reagire la squadra davanti a una situazione difficile (ora la squadra è distante 8 lunghezze dalla zona Champions) e anche le scuse rivolte nel dopo match ai tifosi: «Abbiamo toccato il fondo». L’avventura sulla panchina dei francesi è durata meno di una stagione, perché la firma sul contratto risale allo scorso settembre: Gattuso aveva preso il posto di Marcelino ma dopo cinque mesi ha fatto la stessa fine.

Il Marsiglia in questo 2024 ha vinto solo una gara in Coppa di Francia, per il resto ha accumulato cinque pareggi e due sconfitte. Al momento è nono in classifica in Ligue 1 e dopodomani si giocherà il passaggio agli ottavi di Europa League con lo Shakhtar Donetsk dopo il 2-2 dell’andata. Ma in panchina siederà quasi certamente Gasset, che dovrebbe restare fino al termine della stagione per poi cedere il posto a Christophe Galtier, ex del Paris Saint Germain.

