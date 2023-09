Tra Gasperini e Ranieri sfida nella sfida di due icone della panchina italiana 

Da una parte Claudio Ranieri, 71 anni, dall'altra Gian Piero Gasperini,che ha toccato quota 65. Se non fosse stato per il recente ritorno di Aurelio Andreazzoli, che soffierà sulle 70 candeline a novembre all'Empoli, Atalanta-Cagliari di questo pomeriggio sarebbe stato il derby tra i due padroni della panchina più anziani della Serie A. O meno giovani, che poi a vederli all'opera verrebbe da dire tutt'altro.

Così vicini, così lontani

Il Gasp e Re Claudio: il primo è una furia scatenata, l'incubo degli arbitri e dei suoi calciatori, come raccontato dal danese Mahele, che lo ha descritto come «un dittatore dello spogliatoio». Il secondo quasi un padre per i giocatori, lo stile british in campo e fuori, mai una parola fuori posto e comunque sempre col sorriso. Eppure tutti e due vivono per il pallone, con una filosofia simile, quella di un calcio diretto, verticale: al diavolo il tiki-taka, prima si arriva alla porta avversaria, meglio è. Gasperini ha nel 3-4-2-1 o il 3-5-2 il suo marchio di fabbrica, Ranieri preferisce plasmare la squadra senza legarsi a un modulo: l'importante è giocare un calcio fisico, di pressione, anche cercando il continuo uomo contro uomo.

Parole al miele

Nessuna punzecchiatura, tra i due allenatori soltanto parole dolci nelle conferenze della vigilia. «Chi toglierei all'Atalanta?», ha iniziato Claudio Ranieri. «Gasperini. Ma avrei dovuto farlo 8-9 anni fa, ormai giocano a memoria, ha fatto un grandissimo lavoro>. La replica del Gasp, nell'incontro di ieri con la stampa: «Quando lo vedi, pensi immediatamente alla leggenda del Leicester, tra le pochissime imprese della storia del calcio. E adesso sta ricostruendo una squadra che anche in Serie A può far bene». E la stima si trasferisce anche verso la squadra diretta dal rivale. «L'Atalanta è un rullo compressore, dovremo fare la partita perfetta per uscire indenni da Bergamo», l'elogio di Ranieri. «Il Cagliari è una buona squadra», la ribattuta di Gasperini, «ha messo in piedi un buona rosa, sa giocare in modi diversi e l'ha già dimostrato in questo campionato. Verranno a Bergamo volendo fare la loro partita, noi avremo bisogno di recuperare le energie migliori e la determinazione giusta. Storicamente il Cagliari ci ha sempre creato fastidio, una squadre pericolosa, una partita indubbiamente impegnativa».

Faccia a faccia

I capelli bianchi, le rughe sul volto, le centinaia di panchine messe a curriculum, quasi mille in due. Gasperini è il tecnico più presente in A tra quelli in attività, con 527 partite dal 2007 a oggi, soprattutto con Atalanta (270) e Genoa (232), Ranieri è arrivato a quota 441 panchine, dal 1990 a oggi, ma in mezzo ci sono le tante esperienze all'estero, dove invece il Gasp non è mai andato. E quell'incrocio speciale, nel 2011, quando l'Inter si affidò proprio a Gasperini, salvo poi cacciare il tecnico dopo appena tre giornate per affidarsi, guarda un po', proprio a Ranieri. Che resistette solo 26 giornate, prima di subire uno degli esoneri più dolorosi della sua carriera. Oggi si abbracceranno e poi cercheranno di battersi, con il loro calcio. Per far spazio ai giovani ci sarà tempo.

