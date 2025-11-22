VaiOnline
Serie A.
23 novembre 2025 alle 00:38

Tra Fiorentina e Juventus un pari inutile 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Fiorentina 1

Juventus 1

Fiorentina (3-5-2) : De Gea, Pongracic, Marì, Ranieri (37’ st Viti), Dodo (1’ st Fortini), Mandragora, Fagioli, Sohm (15’ st Ndour), Parisi (24’ st Kouadio), Piccoli (15’ st Gudmundsson), Kean Allenatore Vanoli.

Juventus (3-4-2-1) : Di Gregorio, Kalulu, Kelly, Koopmeiners, Cambiaso (31’ st Conceicao), Locatelli, Thuram (21’ st Miretti), Kostic (21’ st Cabal), McKennie, Yildiz (42’ st Openda), Vlahovic (42’ st David). Allenatore Spalletti.

Arbitro : Doveri di Roma.

Reti : pt 51’ Kostic; st 3’ Mandragora.

Note : partita brevemente interrotta per cori discriminatori nei confronti di Dusan Vlahovic. Ammoniti Fagioli, McKennie, Miretti, Mandragora e Cabal.

Firenze. La Fiorentina non è ancora quella del nuovo tecnico Vanoli e la Juventus non è quella pensata da Spalletti. Così ieri viola e bianconeri si accontentano di un pareggio che serve poco a entrambe: i padroni di casa restano ultimi, gli ospiti non riescono ad avvicinare la vetta. Le due reti arrivano a cavallo dei due tempi: prima Kostic segna con un gran sinistro da fuori area al 51’ del primo tempo, poi Mandragora pareggia al 3’ della ripresa con uno splendido tiro sotto l’incrocio. Nel primo tempo il Var è intervenuto per togliere un rigore alla Juve fischiato per una trattenuta su Vlahovic: le immagini hanno messo in evidenza un fallo del serbo. La Fiorentina, ancora a secco di vittorie in campionato aggancia a quota 6 il Verona che gioca oggi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il grande gelo

Dalla Barbagia al Montiferru, centro dell’Isola preso d’assalto nonostante disagi e blackout

Da Fonni a Desulo tanti visitatori per ammirare le cime imbiancate dall’abbondante nevicata di ieri mattina 
(Gianfranco Locci, Paola Mura Ruggiu, Giorgio Onano, Joseph Pintus)
1934-2025

«Milano ti ama» La città in lacrime

Mahmood: «Grazie per il tuo tempo» Le rose di Renato Zero e Mario Lavezzi 
Le vacanze.

Bottarga e vernaccia nelle lunghe estati in Sardegna

Ilenia Giagnoni Sara Pinna
L’iniziativa

«Emergenza diabete, la burocrazia rallenta la cura dei pazienti»

L’accesso ai farmaci innovativi avviene in ritardo rispetto alla media 
Energia

«Decreto aree idonee, ci opporremo»

Todde contro il Governo: è un atto di forza che calpesta l’Autonomia speciale 
(ro. mu.)
Il caso

«Canzone orribile, chiedo scusa a tutta Carbonia»

Si autodenuncia l’autore del brano: insulti e calunnie contro mezza città 
Stefania Piredda
l’intervista

«Lo stadio? Cagliari metti l’abito buono»

Carlo Alberto Melis