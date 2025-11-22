Tra Fiorentina e Juventus un pari inutile 

Fiorentina 1

Juventus 1

Fiorentina (3-5-2) : De Gea, Pongracic, Marì, Ranieri (37’ st Viti), Dodo (1’ st Fortini), Mandragora, Fagioli, Sohm (15’ st Ndour), Parisi (24’ st Kouadio), Piccoli (15’ st Gudmundsson), Kean Allenatore Vanoli.

Juventus (3-4-2-1) : Di Gregorio, Kalulu, Kelly, Koopmeiners, Cambiaso (31’ st Conceicao), Locatelli, Thuram (21’ st Miretti), Kostic (21’ st Cabal), McKennie, Yildiz (42’ st Openda), Vlahovic (42’ st David). Allenatore Spalletti.

Arbitro : Doveri di Roma.

Reti : pt 51’ Kostic; st 3’ Mandragora.

Note : partita brevemente interrotta per cori discriminatori nei confronti di Dusan Vlahovic. Ammoniti Fagioli, McKennie, Miretti, Mandragora e Cabal.

Firenze. La Fiorentina non è ancora quella del nuovo tecnico Vanoli e la Juventus non è quella pensata da Spalletti. Così ieri viola e bianconeri si accontentano di un pareggio che serve poco a entrambe: i padroni di casa restano ultimi, gli ospiti non riescono ad avvicinare la vetta. Le due reti arrivano a cavallo dei due tempi: prima Kostic segna con un gran sinistro da fuori area al 51’ del primo tempo, poi Mandragora pareggia al 3’ della ripresa con uno splendido tiro sotto l’incrocio. Nel primo tempo il Var è intervenuto per togliere un rigore alla Juve fischiato per una trattenuta su Vlahovic: le immagini hanno messo in evidenza un fallo del serbo. La Fiorentina, ancora a secco di vittorie in campionato aggancia a quota 6 il Verona che gioca oggi.

