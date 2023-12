Tra Finanziaria e candidature tempi stretti per chiudere i conti 

Tempi stretti. Difficilmente le candidature alla presidenza della Regione sono state così in bilico – almeno se si restringe l’orizzonte agli ultimi 20-30 anni – a pochi giorni dalle scadenze elettorali. Tra poco più di tre settimane i partiti dovranno depositare in Corte d’Appello i simboli delle liste con cui intendono partecipare al voto. La cancelleria del tribunale rimarrà aperta fino alla sera del 15 gennaio. La settimana successiva, il 22 gennaio, sarà il momento della presentazione dei candidati consiglieri. Scadenze e obblighi di burocrazia elettorale che sarebbe meglio affrontare con il quadro dei candidati a Villa Devoto già ben definito. Anche perché poi, entro il 25 gennaio (meno di un mese a partire da oggi) le coalizioni dovranno calare obbligatoriamente le carte e dichiarare chi è l’aspirante presidente.

Gli appuntamenti

La prima data segnata sul calendario, quella del 15 gennaio, non è comunque da prendere sotto gamba. Anche perché alcuni partiti si potrebbero presentare alle elezioni di febbraio con liste “in condominio”. È il caso, ad esempio, di Psd’Az e Lega. Che nelle prossime ore – come ha chiarito anche il vicepremier Matteo Salvini – decideranno se depositare una lista unitaria o no.

Il passato

L’incertezza nel centrodestra, che a questo punto riguarda anche i confini della coalizione e non solo il nome della possibile guida, è abbastanza inconsueta. Almeno se si considera che siamo ormai a ridosso della data del voto. Cinque anni fa, a quest’ora, Christian Solinas parlava già da candidato presidente. E lo faceva da diverso tempo: l’investitura ufficiale era arrivata il 30 novembre, al termine di un tavolo di coalizione convocato a Barumini e benedetto da Lucia Borgonzoni, all’epoca sottosegretaria alla Cultura in quota Lega.

Il caso che più si avvicina, sotto il profilo dei tempi, alle prossime elezioni regionali è quello del voto di febbraio 2014. L’accordo ufficiale sulla ricandidatura di Ugo Cappellacci arrivò proprio al termine di dicembre 2013. Ma il bis era già dato per scontato da settimane. Dall’altra parte il centrosinistra aveva puntato su Francesca Barracciu (vittoriosa alle primarie), poi sostituita in corsa all’inizio di gennaio da Francesco Pigliaru, dopo il coinvolgimento dell’ex europarlamentare dem nell’inchiesta sui fondi ai gruppi in consiglio regionale.

La riunione

Intanto, a proposito di scadenze, oggi entra in Consiglio regionale l’ultima Finanziaria della legislatura. Sarà tecnica, nel senso che ricalcherà la precedente. Una legge blindata perché maggioranza e opposizione hanno raggiunto un accordo di massima per un rapido via libera. Il testo approderà prima in commissione Bilancio, mentre tra i banchi dell’Assemblea arriverà nel pomeriggio, alle 16.30. Il via libera è previsto per la serata di oggi o al limite per domani. In ogni caso, la maggioranza di centrodestra dovrebbe riuscire a evitare il ricorso all’esercizio provvisorio.

