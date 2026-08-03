Tra Esposito e il Cagliari sta finendo malissimo 

Il braccio di ferro prosegue a carte bollate. Sebastiano Esposito ha fatto recapitare nella sede del Cagliari un certificato medico con 10 giorni di malattia per «stress emotivo». Dall’altra parte, il club rossoblù ha fatto scattare l’iter per il massimo possibile della multa, vale a dire il 20% dello stipendio mensile lordo. Nel frattempo, il direttore sportivo rossoblù Accardi sta sondando il campo per la cessione dell’attaccante di Castellammare che, dopo la rottura nella trattativa per l’adeguamento dell’ingaggio e la “fuga” dal ritiro, è destinato ormai a lasciare l’Isola nonostante abbia un contratto sino a giugno del 2030. Tra le squadre interessate, l’Atalanta, con la quale c’è stato un primo contatto: inserito nell’operazione (ma slegato dalla trattativa) Daniel Maldini. Più defilate il Como e la Roma, hanno comunque chiesto informazioni. Sembra, invece, essersi raffreddato l’interesse dell’Hull City, per ora.

Botta e risposta

Era atteso, eccolo. Esposito ha presentato un certificato medico con decorrenza dal giorno in cui ha lasciato Ponte di Legno («non era autorizzato a farlo», ha chiarito subito il Cagliari, «era tutto concordato con Accardi», la replica del suo agente Giuffredi) che gli permetterà, dunque, di non tornare in Sardegna e di non presentarsi alla ripresa della preparazione, domani pomeriggio ad Asseminello. «Un forte stress emotivo e ansia» per la situazione che sta vivendo, la motivazione con la quale viene giustificata la sua mancata presenza agli allenamenti. E se il giocatore non fa mezzo passo indietro, la società mantiene, a sua volta, la linea dura applicando il massimo della multa prevista dalle norme e ha già iniziato la pratica. Esposito avrà ora cinque giorni per opporsi e fare ricorso.

Unico scenario possibile

Una frattura ormai insanabile con un unico scenario possibile: la cessione. Il Cagliari ha già fatto sapere che non ha alcuna intenzione di farsi tirare per il collo dalla controparte, qualunque essa sia, considerato anche che andrebbe a guadagnare solo il 60% per cento della vendita (il restante 40% finirà nelle casse dell’Inter). L’Atalanta è indubbiamente un buon interlocutore visti gli affari fatti negli ultimi anni, ultimo Gaetano. Sul tavolo 7-8 milioni. Nell’operazione con la Dea potrebbe rientrare anche Maldini che non dispiacerebbe ai rossoblù a una condizione, però: che l’eventuale prestito dell’ex Milan sia legato a un diritto di riscatto e non a un obbligo. Il presidente Giulini, insieme allo staff tecnico, vuole avere la possibilità di valutarlo un anno sul campo prima di investirci sopra, eventualmente.

Quel feeling spezzato

Maldini sarebbe l’alternativa a Vasilije Adžić, 20enne trequartista montenegrino di proprietà della Juventus nel mirino rossoblù già da due stagioni ma finito al Sassuolo (più o meno all’improvviso). Prescindeva (come Maldini, del resto) dall’addio di Esposito, sul quale si è espresso anche l’allenatore al termine dell’amichevole con l’Union Berlino, l’altro ieri in Germania. «Ci vuole rispetto per questi colori e per questi tifosi, oltre che per la società, lo staff e per tutte le persone che lavorano nel Cagliari», la premessa. «Dispiace per ciò che è successo negli ultimi giorni, ma ribadisco che il gruppo viene davanti a ogni cosa e va protetto», ha sottolineato Pisacane dopo averlo coccolato ed esaltato sino all’ultimo giorno (tra i due c’era un feeling pazzesco, sia tecnico che umano).

Kevin Carlos

Sempre per quanto riguarda il reparto offensivo, è praticamente in dirittura d’arrivo la trattativa con il Nizza per lo spagnolo Kevin Carlos. Il “Trofeo Gigi Riva” sabato (che vedrà i rossoblù impegnati proprio contro i francesi) potrebbe essere a questo punto l’occasione ideale per mettere nero su bianco.

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