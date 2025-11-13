Tra docufilm e solidarietà  “Disamparados” di Giovanni Coda 

Un incontro tra cinema e solidarietà per riflettere sui valori dell’umanità e della cooperazione: lunedì prossimo, alle 18, si terrà a Quartu Sant’Elena (Sala dell’Affresco dell’Ex Convento dei Cappuccini in via Brigata Sassari, ingresso libero) l’anteprima del documentario “Disamparados” diretto da Giovanni Coda in collaborazione con Serena Schifini all’interno del progetto Orizzonti Umani.

Una progettualità promossa dall’organizzazione Farmacisti nel Mondo, curata dall’associazione Culturale Labor in collaborazione con The Social Gallery, nell’ambito della programmazione del V-Art Festival internazionale Immagine d’autore giunto alla sua XXX edizione nell’ambito di Quartu Exhibition.

L’opera

Il documentario, della durata di circa trenta minuti, si avvale delle traduzioni in lingua sarda della poetessa e autrice Anna Cristina Serra, mentre la narrazione è affidata alle voci di Elio Turno Arthemalle e Rita Atzeri, al montaggio Simone Ruggiu mentre il sound design è di Vincenzo Mario Boi. Le musiche originali sono firmate dalla compositrice e pianista armena Irma Toudjian e dal compositore Mario Ganau. Il film è stato girato durante il viaggio umanitario organizzato da Farmacisti nel Mondo tra aprile e maggio 2024 nei distretti di Satkhira e Khulna, nella regione sud-occidentale del Bangladesh. Viaggio che ha visto la partecipazione di Rosario Longobardi, Fabrizio Daddi, Patrizia Pulcini e del regista Giovanni Coda, impegnati nell’incontro diretto con le comunità locali e nella conoscenza delle loro realtà culturali e sociali, spesso segnate da una profonda povertà economica.

Un percorso intenso, di emozioni e riflessioni, che si è tradotto in un reportage fotografico “The Bangladesh Benefit Exhibition” (che ha fatto con successo il giro della Sardegna) e ora nel documentario “Disamparados”, testimonianza viva di un’esperienza di cooperazione e umanità condivisa.

L’incontro

Al termine della proiezione, il gruppo di Farmacisti nel Mondo presenterà il nuovo percorso umanitario che, a partire dalla sede operativa di Quartu Sant’Elena, ospitata alla The Social Gallery di via Eligio Porcu, darà vita a un progetto diffuso in tutta la Sardegna dedicato ad attività culturali e iniziative di cooperazione umanitaria. Interverranno Rosario Longobardi, Patrizia Pulcini, Federica De Villa, Fabrizio Daddi e, ovviamente, lo stesso regista Giovanni Coda.

Il gruppo

Farmacisti nel Mondo è un’organizzazione di cooperazione internazionale nata con l’obiettivo di promuovere la pari dignità delle persone e delle comunità del mondo. Attraverso i propri progetti, l’organizzazione opera per sostenere la salute e la formazione in America Latina, Africa e Asia, mentre sul territorio nazionale promuove la solidarietà attraverso iniziative culturali e sociali di ampio respiro. Le mostre fotografiche solidali e i reportage video rappresentano, nei propositi del gruppo, uno strumento privilegiato di sensibilizzazione sulle problematiche vissute dalle comunità sostenute dall’organizzazione.

Ogni immagine racconta una storia di fiducia, dignità e cambiamento, invitando lo spettatore alla riflessione e alla condivisione.

