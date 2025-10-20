Tra dieci giorni riapre il campo sportivo comunale 

È iniziato da alcuni giorni il posizionamento del manto in erba sintetica sul campo da calcio del Muravera. È l’ultimo step dei lavori da ottocentomila euro avviati un anno fa e che dovrebbero concludersi entro dieci giorni. “Contiamo – ha spiegato l’assessore allo sport Matteo Plaisant – di riaprire l’impianto entro la fine del mese di ottobre”. Oltre al rifacimento del manto in erba sintetica (in corso in questi giorni) si è provvederà, fra l’altro, all’installazione di un impianto fotovoltaico, all’adeguamento dei servizi igienici e alla sistemazione del percorso per l'accesso alla tribuna (e agli stessi servizi igienici).

A disposizione ci sono ulteriori trecentomila euro (fondi regionali ottenuti due anni fa grazie ad un emendamento presentato da Piero Comandini su richiesta dell’assessore al Bilancio del Comune di Muravera Andrea Mura): saranno utilizzati per la manutenzione della tribuna (risanamento della struttura in calcestruzzo e riqualificazione della copertura in legno) e altre lavorazioni complementari. «Il nuovo impianto – ha concluso Plaisant - rappresenterà un punto di riferimento per tutti gli sportivi, non solo locali».

Nel frattempo la squadra di calcio che milita in Terza categoria domenica ha disputato la prima partita in “casa” a Castiadas. Esordio con sconfitta per 6-1 contro il Villasalto: «Speriamo presto – ha scritto ieri in una nota la società nata due anni fa - di avere finalmente il nostro campo dove poterci allenare al meglio». (g. a.)

